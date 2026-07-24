2026 FIVB Milletler Ligi'nde yarı finale yükselen A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın rakibi belli oldu. Çeyrek finalde Kanada'yı 3-1 mağlup ederek son 4 takım arasına kalan Filenin Sultanları, yarı finalde Çin ile karşı karşıya gelecek.

ABD ile Çin arasında oynanan çeyrek final mücadelesi büyük heyecana sahne oldu. Karşılaşmayı karar setinde 3-2 kazanan Çin, adını yarı finale yazdırarak Türkiye'nin rakibi oldu.

Türkiye-Çin yarı final maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

2026 FIVB Milletler Ligi yarı finalinde Türkiye ile Çin, 25 Temmuz Cumartesi günü karşı karşıya gelecek. Mücadelenin başlama saati henüz açıklanmadı. Karşılaşmanın TRT Spor ekranlarından şifresiz olarak canlı yayınlanması bekleniyor.

Dilenin Sultanları Kanada engelini 3-1 ile geçti

A Milli Kadın Voleybol Takımı, Milletler Ligi çeyrek finalinde Kanada'yı 3-1 mağlup ederek yarı finale yükseldi. Ay-yıldızlılar, Çin karşısında galip gelmesi halinde adını finale yazdıracak.