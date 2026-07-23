FIVB Milletler Ligi’nde (VNL) zafere adım adım yürüyen Filenin Sultanları, çeyrek finalde Kanada’yı geriden gelerek 3-1 mağlup etti. İlk seti kaybetmesine rağmen muhteşem bir dönüşe imza atan Ay-yıldızlılar, adını yarı finale yazdırdı.

KÖTÜ BAŞLADIK AMA BAŞARDIK

Karşılaşmanın ilk setinde istediği ritmi yakalamakta zorlanan Ay-yıldızlılar, çekişmeli geçen seti 22-25 geride tamamladı. Ancak ikinci setle birlikte oyuna ağırlığını koyan Milliler, hem bloklarda hem de etkili hücum organizasyonlarında üstünlüğü eline geçirdi. İkinci ve üçüncü seti aynı skorla, 25-21 kazanarak maçta 2-1 öne geçtik.

Son sette ise parkede adeta Filenin Sultanları rüzgârı esti. Rakibine direnç şansı tanımayan ekibimiz, dördüncü seti 25-17 gibi net bir skorla hanesine yazdırarak maçı 3-1 bitirdi ve yarı final biletini kaptı.

Set Sonuçları

1. Set: Türkiye 22 - 25 Kanada



2. Set: Türkiye 25 - 21 Kanada



3. Set: Türkiye 25 - 21 Kanada



4. Set: Türkiye 25 - 17 Kanada

GÖZLER YARI FİNALDE

Kanada engelini aşarak turnuvadaki kararlı yürüyüşünü sürdüren A Milli Kadın Voleybol Takımımızın yarı finaldeki rakibi dev bir maçın ardından netleşecek. Filenin Sultanları, final yolunda Çin - ABD karşılaşmasının galibiyle mücadele edecek.