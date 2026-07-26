Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı, Çin'in Makao şehrinde düzenlenen 2026 FIVB Milletler Ligi finalinde bugün Brezilya ile karşı karşıya gelecek. Mücadele S Sport ve TRT 1 ekranlarından canlı olarak yayımlanacak. RÖVANŞI ALALIM Brezilya'ya geçen yıl düzenlenen VNL'de 3-1, 2024 yılında düzenlenen Olimpiyat Oyunları'ndaki üçüncülük maçında da 3-1 yenilen milliler, bu karşılaşmaların rövanşını almak için parkeye çıkacak. HEDEF İKİNCİ ŞAMPİYONLUK VNL'de 2023 yılında finalde Çin'i mağlup ederek şampiyonluk elde eden milli takım, 2018 yılındaki final karşılaşmasında ABD'ye yenilerek organizasyonu gümüş madalyayla tamamlamıştı.

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