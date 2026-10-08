A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2026 sezonunu çifte zaferle tamamladı. Milliler, önce Çin'de düzenlenen Milletler Ligi'nde şampiyon olurken, ardından İstanbul'daki Avrupa Şampiyonası finallerinde İtalya'yı yenerek Avrupa şampiyonu oldu. Bu başarıların ardından Koç Holding'den sürpriz bir jest geldi.

Koç Holding Şeref Başkanı Rahmi M. Koç ve Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Koç, Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ ile A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın sporcularını ve teknik ekibini Abdülmecid Efendi Korusu'ndaki Telezzüz'de ağırladı. Buluşmada, takımın uluslararası başarıları ve Türk sporuna kattığı değer kutlandı.

Ömer Koç, sporcuların gençlere ve kızlara örnek olduğunu vurgulayarak, "Her şeyden önemlisi gençlere, kızlara örnek oldunuz, ilhâm verdiniz. Bu bakımdan Atatürk'ün kızları olarak anılmanızı çok anlamlı buluyorum. Lâik Cumhuriyet'i ve onun değerlerini yaşatacak olan, siz cesur Türk kadınlarısınız. Hepinizi cân-ı gönülden tebrik ederim" dedi. Koç, OPET ve Arçelik ile takımın yanında olmaktan onur duyduklarını da sözlerine ekledi.

"1 MİLYON EURO DESTEK SAĞLAYACAĞIZ"

Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, yemekte Rahmi M. Koç'un 1 milyon euro prim verdiğini açıkladı. Üstündağ, "Bu akşam da, Koç Topluluğu'nun Millî Takımımıza 1 milyon euro destek sağlayacağı bilgisini paylaşmaktan büyük memnuniyet duyuyorum. Bu vesileyle, Türk voleyboluna ve Millî Takımımıza yıllardır maddi ve manevi desteğini esirgemeyen Sayın Rahmi M. Koç'a özellikle şükranlarımı sunmak istiyorum" ifadelerini kullandı.

A Milli Kadın Voleybol Takımı kaptanı Eda Erdem Dündar ise milli formayla elde edilen başarıların büyük bir gurur kaynağı olduğunu belirtti. Dündar, "Millî formayla kazandığımız her başarıda çok büyük bir gurur hissediyoruz. Ama biliyoruz ki hiçbir başarı yalnızca sahada mücadele eden oyuncularla kazanılmıyor. Federasyonumuzdan teknik ekibimize, ailelerimizden tribünleri dolduran taraftarlarımıza, yıllardır Türk voleyboluna inanan ve bizi destekleyen sponsorlarımıza kadar çok büyük bir ekibin emeğini her zaman yanımızda hissediyoruz" dedi.

Dündar, başarıların çocuklara ve genç kızlara ilham vermesinin kendileri için en mutlu edici gelişme olduğunu da sözlerine ekleyerek, "Umarım bugün bizim yaşadığımız bu gurur, yeni nesillere 'Onlar yapabildiyse biz de yapabiliriz' dedirtir. Sportif başarıların ötesinde, bizleri en çok mutlu eden şeylerden biri de bu olur" şeklinde konuştu.