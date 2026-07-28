FUTBOL Milli Takımımız, TOGG kafilesiyle uğurlanıp, Dünya Kupası için özel uçakla ABD’ye gitti. Gruptan çıkamadı. 16 milyon Dolar prim alıp, yurda döndü. Üstüne de Bodrum’dan villa alacaklar. 2024’e dönelim. Hatırlarsınız A Milli Kadın Voleybol Takımımız, FIVB Voleybol Kadınlar Milletler Ligi ikinci etap müsabakalarını oynamak üzere ABD’ye tarifeli uçakla ekonomi sınıfında 13 saat uçtu.

YER VARSA BUSİNESS’TA

ARADAN geçen 2 yılda değişen bir şey olmadı. THY, hiçbir başarıları olmamalarına rağmen futbol ve basket takımımıza özel uçak tahsis ederken, Filenin Sultanları, tarifeli uçakla tarifesiz bir mutluluk yaşatıyor bizlere. Eskiden ekonomi sınıfında uçuyorlardı. Şimdi business’a geçtiler ama kafiledeki masör gibi bireyler yine ekonomi uçuyor. Üstelik kızlarımız milyonlarca Dolar prim de almıyorlar.

HOCA ZATEN ŞAMPİYONDU

PARA pazarlığı yapmıyorlar. Sempatilerini kaybetmiyorlar. Bu milletin mutluluğu olmayı başarıyorlar. Başarı liyakatle başlıyor. Daniele Santarelli Filenin Sultanlarını çalıştırmaya başlamadan önce de şampiyondu. Milli Takım oyuncularını menajerler değil, İtalyan hoca seçiyor. Üstelik başarı altyapıdan başlıyor. Doğru hocayı seçtik, erkek voleybolda da başarı gelmeye başladı. Herkese örnek olsun!