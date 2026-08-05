Filipinler'in güney açıklarında çarşamba günü 6,3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. ABD Jeolojik Araştırmalar Kurumu (USGS) tarafından yapılan açıklamada, yerel saatle 12.14'te kaydedilen sarsıntının merkez üssünün Sarangani Adası'nın 32 kilometre güneybatısı olduğu bildirildi.

Depremin ardından herhangi bir tsunami uyarısı verilmezken, ilk raporlara göre can ya da mal kaybı yaşanmadı.

Pasifik Tsunami Uyarı Merkezi, sarsıntının 62 kilometre derinlikte gerçekleştiğini duyurdu. Deprem, Sarangani Adası'nda yerel yönetimin finansal yardım dağıttığı ve çok sayıda insanın bir arada bulunduğu sırada meydana geldi.

Sarangani Adası arama kurtarma görevlisi Harly Sauro, AFP'ye yaptığı açıklamada, sarsıntının oldukça güçlü hissedildiğini, insanların panik halinde bağırarak kaçıştığını ancak alandaki herkesin güvende olduğunu belirtti.

Sauro, yaptıkları değerlendirmeler ve tecrübeleri doğrultusunda herhangi bir can veya mal kaybı beklemediklerini ifade etti.

HAREKETLİLİK SÜRÜYOR

Meydana gelen son sarsıntı, komşu Mindanao Adası'nda binaların yıkılmasına, heyelanlara ve en az 76 kişinin hayatını kaybetmesine yol açan 8 Haziran'daki şiddetli depremin ardından kaydedildi.

Cotabato çukurundaki kaymanın tetiklediği Haziran ayındaki deprem, deniz tabanını 2 metreye kadar yükselterek mercanların açığa çıkmasına ve deniz yaşamının zarar görmesine neden olmuştu.

Filipinler, Japonya'dan Güneydoğu Asya'ya ve Pasifik havzasına kadar uzanan yoğun sismik aktivite kuşağı Pasifik "Ateş Çemberi" üzerinde yer alması sebebiyle neredeyse her gün depremlerle karşı karşıya kalıyor.