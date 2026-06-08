ABD Jeolojik Araştırma Merkezinden (USGS) yapılan açıklamaya göre, Sarangani ilinin Soccsksargen bölgesindeki Kablalan ilçesinin 26 kilometre güneybatısında 7,8 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.
Çin Deprem Ağları Merkezi (CENC) ise depremin büyüklüğünü 8,2 olarak belirledi.
USGS, depremin 55,2 kilometre derinlikte meydana geldiğini aktardı.
Depremin ardından 4,8 ile 6,5 büyüklüğünde 6 artçı sarsıntı kaydedildi, bölgede ve çevre ülkelerde tsunami riskine ilişkin uyarılar yapıldı.
"Pasifik Ateş Çemberi" olarak adlandırılan deprem ve volkan kuşağındaki Filipinler'de büyük çaplı depremler sık yaşanıyor.