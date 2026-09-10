Güneydoğu Asya ülkesi Filipinler açıklarında açık denizde yolcu feribotunda çıkan yangın büyük bir faciyaya yol açtı.

BAŞKENTTEN PALAWAN'A GİDİYORDU

Filipinler merkezli yayın ağı GMA Network'ün aktardığı bilgilere göre, başkent Manila'dan kalkarak turistlerin yoğun ilgi gösterdiği Palawan eyaletinin Coron bölgesine doğru seyreden yolcu feribotunda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

DENİZİN ORTASINDA CAN PAZARI: 134 KİŞİ BULUNUYORDU

Kısa sürede büyüyerek tüm tekneyi sarıp alevlere teslim eden yangın sırasında büyük can pazarı yaşandı. Yetkililer, olay anında feribot içerisinde 117 yolcu ve 17 mürettebat olmak üzere toplam 134 kişinin bulunduğunu bildirdi. Feci olayda ilk belirlemelere göre 5 kişi hayatını kaybetti.

42 KİŞİ KURTARILDI, 87 KİŞİ HER YERDE ARANIYOR

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda sahil güvenlik ve arama kurtarma ekibi sevk edildi. Ekiplerin çalışması sonucu şu ana kadar 42 kişi denizden ve alevlerin arasından sağ olarak kurtarıldı.

Kayıp olduğu bildirilen 87 kişi için açık denizde arama kurtarma çalışmaları aralıksız sürdürülürken, yangının çıkış nedenine ilişkin geniş çaplı soruşturma başlatıldı.