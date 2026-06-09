Filipinler'in güneyindeki Mindanao bölgesinde, 8 Haziran sabahı meydana gelen 7,8 büyüklüğündeki güçlü depremin ardından General Santos kentinde kısmen çöken bir alışveriş merkezinde arama kurtarma çalışmaları gece de devam ediyor.

En az 37 kişinin hayatını kaybettiği ve 100'den fazla kişinin yaralandığı sarsıntı sonrası bölgede çok sayıda bina ve yapı yıkılırken, enkaz altındakilere ulaşmak için başlatılan kurtarma operasyonları sürüyor.

General Santos kentinde, 7,8 büyüklüğündeki deprem nedeniyle kısmen çöken Notre Dame Dadiangas Üniversitesi'nin Lagao kampüsünde ağır hasar oluştu.