Filipinler'de bir liseye düzenlenen silahlı saldırıda 3 öğrencinin hayatını kaybettiği, 5 öğrencinin ise yaralandığı bildirildi.

Filipinler polisi tarafından yapılan açıklamada, iki şüphelinin San Jose Ulusal Lisesine yönelik bir silahlı saldırı gerçekleştirdiği kaydedildi.

Yetkililer, saldırıyla bağlantılı olduğu belirlenen iki şüphelinin emniyet güçleri tarafından yakalanarak gözaltına alındığını aktardı.

Polisin paylaştığı detaylara göre, yakalanan şüphelilerden birinin saldırının düzenlendiği lisede eğitim gören bir öğrenci olduğu ifade edildi.

Saldırının ardından polis ekipleri, okul çevresindeki emniyeti sağlamak ve güvenlik önlemlerini artırmak amacıyla bölgeye ek ekipler sevk etti.

Toplamda 1500'den fazla öğrencinin eğitim gördüğü San Jose Ulusal Lisesinde yaşanan silahlı saldırının nedeni ve ayrıntıları hakkında başlatılan soruşturma devam ediyor.