Filipinler vatandaşı Jamos Baron, ailesiyle birlikte Google Haritalar üzerinden keşfettiği Yozgat’ın Çekerek ilçesini ziyaret etti. Yaklaşık 9 bin kilometre uzaklıktan Türkiye’ye gelen Baron ailesi, gezileriyle sosyal medyada gündem oldu.

Filipinli aile Türkiye’ye ilk olarak İstanbul üzerinden giriş yaptı. Buradan ülkeyi gezmeye başlayan aile, daha sonra rotalarını Yozgat’ın Çekerek ilçesine gitti. Baron ailesi, bölgenin sakin atmosferi ve doğal yapısından etkilendi.

Jamos Baron, yol boyunca gördükleri çiftlik alanlarının ve farklı yerleşimlerin kendileri için oldukça ilgi çekici olduğunu ifade etti.

Ziyaretin sosyal medyada yayılmasıyla birlikte çok sayıda kullanıcı konuyla ilgili yorum yaptı. Kullanıcılar, ziyarete ilişkin şu yorumları yaptı:

“Yozgat’ı Moğollar bile bulup fethedemedi, siz nasıl buldunuz ”

“Gerçek bir turist cenneti…”

“Sonunda Yozgat’ın yerini haritada biri bulmuş. Biz bakarken üstünden atlıyoruz.”