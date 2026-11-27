Beşiktaş'ın Batum'da İsrail ekibi Hapoel Beer-Sheva'yı 2-1 mağlup ettiği karşılaşmada tribünlerdeki sert polis müdahalesine ilişkin görüntüler yansıdı. Filistin bayrağı açan Mudanya Beşiktaşlılar Derneği yöneticileri Selçuk Maz ve Emre Atak, müdahale sırasında yaşadıklarını anlattı.

"BİZE HİÇBİR AÇIKLAMA YAPMADAN"

Mudanya Beşiktaşlılar Derneği Denetim Kurulu Başkanı ve Beşiktaş kongre üyesi Selçuk Maz, İstanbul'dan doğrudan Batum'a gittiklerini, havaalanında sorularla karşılaştıklarını ancak maç saatine kadar sorun yaşamadıklarını belirtti. Filistin'e destek için yanlarına aldıkları bayrakla stada da sorunsuz girdiklerini söyledi.

Doğu tribününde, İsrail taraftarlarının bulunduğu bölüme yakın bir noktada olduklarını anlatan Maz, karşı tribünde İsrail bayrakları gördüklerini ve kendilerinin de Filistin bayrağını açtıklarını aktardı. Maz'ın anlatımına göre bayrak 5-10 dakika açık kaldıktan sonra polisler yanlarına geldi.

Maz, müdahaleyi şu sözlerle anlattı:

"Biz bayrağı tutarken alt taraftan 15-20 polis bize doğru yürüdü. Bize hiçbir açıklama yapmadan elimizdeki bayrağı direkt çekip aldılar. Biz de bayrağı tutmaya çalıştık. O sırada hepsi beraber bize yumruk atmaya başladı."

Önce arkadaşına vurulduğunu, onu çekip aldıktan sonra kendisinin çekilmeye çalışıldığını söyleyen Maz, diğer taraftarların da desteğiyle farklı bir bölüme geçtiklerini belirtti. Bayrağın geri verilmediğini ifade eden Maz, "Bizi hem darbettiler, üstüne bir de gözaltına almaya çalıştılar" dedi.

MAÇ SIRASINDA BİBER GAZI İDDİASI

Maz, yaşananların galibiyet sevincini gölgelediğini belirterek "Çok şükür maçı kazandık ama bütün keyfimiz bozuldu" ifadelerini kullandı.

Kendi bulundukları bölümdeki müdahalenin ardından polisin başka bir tribüne maç oynanırken biber gazıyla girdiğini söyleyen Maz, orada birkaç arkadaşlarının yaralandığını aktardı. Otuz yıldır maçlara gittiğini belirten Maz, maç sürerken biber gazı kullanıldığını ilk kez gördüğünü söyledi ve olayların büyümesinden polisi sorumlu tuttu.

"İLK ÖNCE BENİ ALDILAR"

Derneğin yönetim kurulu üyesi Emre Atak da gün boyunca kentte Filistin bayrağıyla dolaşırken sorun yaşamadıklarını anlattı. İsrail tribünündeki seyircilerin olayları tetiklediğini savunan Atak, bayrağı açmalarından yaklaşık beş dakika sonra müdahale edildiğini söyledi.

Atak, "İlk önce beni aldılar, bayrağı almaya çalıştılar; arkadaşım beni kurtardı. Daha sonra onu almaya çalıştılar. Biraz orada darp yaşadık" dedi.

Gürcistan halkıyla, devletiyle ve polisiyle daha önce bir sorunları olmadığını belirten Atak, ertesi gün Türkiye'ye dönmeyi planladıklarını da ifade etti.