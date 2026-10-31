Yıllardır en büyük desteği verdiğimiz, her tür yardımı sağladığımız ve Gazze başta olmak üzere tüm davasını sahiplendiğimiz Filistin’den hiç umulmayacak bir hamle geldi. Filistin Devlet Başkanı Mahmut Abbas, adaya gidip Rum lider Hristodulidis ile buluştu, KKTC’yi yok saydı.

Türk Devletleri zirvesi için Ankara’da bulunan KKTC Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman ile Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu ziyarete sert tepki gösterdi. “KKTC ve Kıbrıs Türkleri öteden beri Filistin halkının meşru mücadelesini desteklemektedir. Adada iki ayrı halk ve iki ayrı devlet vardır. KKTC ve Kıbrıs Türk halkının iradesini yok sayan bu ziyaretten büyük üzüntü duyduk” açıklaması yapıldı.

Filistin’e verdiğimiz destekte Gazze ambargosunu delmek için giden Mavi Marmara gemisinde İsrail baskını sonucu 10 vatandaşımızı kaybettik. Hayati tehlike olmasına rağmen Smud Filosuna Milletvekilleri ile destek verdik. Uluslararası platformda yıllardır bağımsız Filistin devletini savunduk. İsrail ile diplomasi ve ticaret ilişkilerimizi kestik. Filistin’in 1 numarası ise adaya gidip sadece GKRY ile temas kurdu.

AMALTHEA KORİDORU

Görüşmelerde Abbas ve Hristodulis, ikili ilişkileri geliştirme ve Güney Kıbrıs’tan Gazze’ye deniz yolu ile açılacak insani yardım koridorunu etkinleştirme kararı aldı. Koridora Yunan mitolojisindeki tanrı Zeus’un koruyucusu ve süt annesi “Amalthea” adı verildi. İsrail ile iyi ilişkiler içinde olan GKRY’nin, kontrollü yardım koridoru için AB ve ABD’nin de onayını aldığı bildirildi. Abbas da ‘’Filistin sorununun çözümü için İsrail ile diyaloğu olan Kıbrıs Cumhuriyetinden destek bekliyoruz’’ dedi.

GKRY bu hamlesi ile Türk Cumhuriyetlerinin ardından Filistin’i de yanına çekti. Daha önce de KKTC’yi değil GKRY’ni tanıyan Kazakistan, Özbekistan ve Türkmenistan, Güney’de diplomatik temsilcilik açıp Büyükelçi atamıştı Katar Emiri Al Sani de geçen yıl Ekim ayında Güney Kıbrıs’a gidip ikili anlaşmalar imzaladı.

Görüşmek için 29 Ekim’i seçtiler

Top atışı ile karşıladık

Filistin Devlet Başkanı Mahmut Abbas 12 Ağustos 2026 günü Ankara’ya gelmiş ve Cumhurbaşkanı Sarayında süvariler ve 21 pare top atışı ile karşılanmıştı. Görüşmeler sonrası yapılan açıklamada, “Türkiye’nin başkenti Doğu Kudüs olan, bağımsız ve coğrafi bütünlüğü bulunan Filistin devletinin hayata geçmesi için kararlılıkla mücadele edeceği” vurgulanmıştı. Daha önce de sık sık Türkiye’ye davet edilen Abbas, TBMM Genel Kuruluna da katılıp bir konuşma yapmış ve Milletvekilleri tarafından alkışlanmıştı.

Miçotakis’ten Türkiye’ye küstah suçlama

Yunanistan’ın Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) başkanlığı altında, deniz güvenliği konulu açık oturumda düzenlendi. Oturumda konuşan Yunanistan Başbakanı Kyriakos Miçotakis, Türk-Libya mutabakat zaptını Uluslararası Deniz Hukukunun “açık bir ihlali” olarak nitelendirdi. Ayrıca mutabakatı “yasa dışı, keyfi” olarak nitelendirdi. Türkiye’nin BM Daimi Temsilcisi Ahmet Yıldız, “Bu Konsey bir deniz sınırlandırma mahkemesi değildir. Bir harita bir iddiayı gösterebilir ancak onu yargılayamaz” dedi.