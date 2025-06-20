Elazığ’da CHP İl Örgütü'nün çağrısıyla düzenlenen “Filistin’e Destek, İsrail'e Lanet Yürüyüşü”, vatandaşların yoğun ilgisiyle gerçekleşti. 15 Temmuz Demokrasi meydanından başlayarak Öğretmen Evine kadar süren yürüyüşte, katılımcılar ellerinde Filistin bayrakları ve barış mesajları taşıdı. İsrail'in Gazze'deki sivil katliamlarına karşı bir araya gelen Elazığlılar, insan hakları, adalet ve vicdan çağrısı yaptı. Ancak bu tarihi buluşmaya ne AKP ne de MHP’li milletvekilleri ve il örgütleri katıldı.

ODALAR VE BELEDİYE BAŞKANLARI KAYITSIZ KALMADI

CHP Elazığ İl Örgütü'nün organize ettiği yürüyüşe; CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol, DEVA Partisi Elazığ İl Başkanı Fethi Ahmet Biçer, Elazığ Sanayi ve Ticaret Odası Başkanı İdris Alan, YRP’li Akçakiraz Belediye Başkanı İbrahim Ormanoğlu, Saadet Partili Mollakendi Belediye Başkanı Sabri Yılmaz, TÜRK-İŞ Elazığ Temsilcisi Bayram Bahçeci, Esnaf ve Sanatkâr Odası Başkanı Turan Kurnaz, Şoförler Odası Başkanı İbrahim Toraman ve çok sayıda vatandaş katıldı.

“BU DAVA VİCDANİ SAHİPLENME DUYGUSUDUR”

Yürüyüş öncesinde halka hitaben konuşan CHP Milletvekili Gürsel Erol, Filistin davasının siyasi değil vicdani bir sahiplenme olduğunu söyledi. Erol, “Bu siyasi bir dava ve siyasi bir yorum da değil. Bu tamamen vicdani bir yorum, vicdani bir değerlendirme ve vicdani sahiplenme duygusudur. Elazığ milletvekili ve Elazığ halkı olarak tarihimizde hiçbir zaman güçlüden yana olmadık. Her zaman haklıdan ve mazlumda yana olmuşuz. Çünkü Elazığ’a bu yakışır Elazığ tarihi boyunca devletçiliğinden, vatanseverliğinden, milliyetçiliğinden asla taviz vermemiştir. Bu şehir şehitler şehridir, bu şehir vatanı için toprakları için ülkesi için gözünü kırpmadan şehit olmayı kendine görev edinen babayiğitlerin şehridir. Bende bu kentin milletvekili olarak sizin değerleriniz, inançlarınız, duruşunuz benim inançlarım, duruşum ve değerlerimdir. Ortadoğu’da bir katliam var katil İsrail bebek demeden, genç yaşlı demeden insanların canını katleden ve Ortadoğu'yu kan gölüne çeviren zalimce bir tutum içerisinde. Bize yakışan Elazığ milletvekili olarak nasıl ki Tunceli milletvekilliğimde terör örgütlerine meydan okuyup yürüyüş yaptıysak bugünde Filistin'e sahip çıkmak adına İsrail'e meydan okuyup Elazığ halkının iradesini ortaya koyacağız. Çünkü biz devletçiyiz, halkçıyız Filistin halkı Elazığ halkının gururu, onuru, şerefidir. Bu anlamlı günde bizi yalnız bırakmayanlara, gölüyle burada olanlara bütün Elazığlı hemşehrilerime teşekkür ederim” ifadelerini kullandı.

VATANDAŞLAR SLOGANLARLA DESTEK VERDİ

Erol, konuşmasının ardından yürüyüşe geçen kalabalık, "Kahrolsun İsrail", "Filistin halkı yalnız değildir", "Zulme sessiz kalma" sloganlarıyla İsrail'in saldırılarını protesto ederken, barış ve insanlık mesajları verdi. Yürüyüşe çevredeki yurttaşlar da alkışlarla destek verdi.

Yürüyüşün ardından Cumhuriyet Meydanı’ndaki Atatürk Anıtı önünde saygı duruşu yapıldı ve İstiklal Marşı okundu. Ardından Gürsel Erol, CHP adına Atatürk Anıtı’na çelenk bıraktı.