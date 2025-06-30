Almanya’nın Düsseldorf kentinde yaşayan ve sosyal medyada Abdelhamid ismiyle ünlenen 34 yaşındaki Dehran A., Filistinlilere yardım için topladığı 500 bin Euro’yla lüks Mercedes, BMW arabalar, Rolex saatler ve pahalı çantalar almaktan mahkeme önüne çıkarıldı.

Sosyal medyada ve özellikle instagram ile TikTok’ta yaptığı bağış kampanyası ile 500 bin Euro toplayan Abdelhamid’in, gösteri için hacca bile gittiği belirlendi.

YÜZBİNLERCE TAKİPÇİSİ VAR

Yüzbinlerce takipçisi olan Abdelhamid’in ayrıca Selefilere yakın biri olduğu açıklandı. Düsseldorf polisi, 2021 ile 2024 arasındaki yardım dolandırıcılığının yanı sıra, devletten haksız yere yardım da aldığı belirlenen Abdelhamid’in evinde yaptığı aramada lüks AMG Mercedes, lüks BMW, Rolex saatler ve lüks çantalara el koydu. İnsanların inançlarını sömürerek zengin bir yaşam süren Abdelhamid’in, birlikte yaşadığı Makedonyalı eşi Gjulten I. (33) de üç yıl hapis cezası ile yargılanıyor.

İTİRAF ETTİ

Abdelhamid, mahkemede daha az ceza almak için tüm suçunu itiraf etti. Dini inançları sömürerek topladığı paraları nasıl lüks mallara yatırdığını anlattı ve bunu tek başına yaptığını söyledi. Hacca gidip orada pozlar da veren Abdelhamid’in lüks mallarına el konuldu ve tümü devlete kalacak. Abdelhamid’in davası sürüyor ve sosyal yardım dolandırıcılğı ile ayrıca yargılanacağı belirtildi. Fenomenin eşi de, polise yardımcı olduğu için 3 yıllık tecilli ceza alacak.