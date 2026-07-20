İspanya, ABD, Kanada ve Meksika'nın ortaklaşa ev sahipliği yaptığı 2026 FIFA Dünya Kupası finalinde Arjantin'i uzatmalarda 1-0 mağlup ederek tarihindeki ikinci dünya şampiyonluğunu kazandı.

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, söz konusu başarı nedeniyle İspanya Kralı 6. Felipe ile Başbakan Pedro Sanchez'e gönderdiği kutlama mesajlarında, İspanya Milli Takımı'nın dünya şampiyonluğunu tebrik etti. Kral Felipe'ye gönderdiği mesajda, elde edilen başarının "büyük bir küresel sportif başarı" olduğunu belirten Abbas, İspanya ve halkına daha fazla başarı diledi. Filistin yönetimi, İspanya'nın resmi düzeyde Filistin halkına ve bağımsız Filistin devletinin kurulmasına verdiği desteğe dikkati çekiyor.

Filistin'de kutlamalar

Batı Şeria'nın Beytüllahim, El Halil ve Nablus başta olmak üzere birçok kentte yüzlerce Filistinli, Filistin ve İspanya bayraklarıyla kutlamalar düzenledi. Kutlamalarda İspanya'nın Filistin'i destekleyen tutumu, Filistin Devleti'ni tanıması ve Gazze'de İsrail'in saldırılarına yönelik eleştirileri sıkça gündeme getirildi.

Filistinli karikatürist Ala el-Lakta, Dünya Kupası'nın üzerinde Lamine Yamal'ın da aralarında bulunduğu dört İspanyol futbolcunun Filistin bayrağını kaldırdığı bir çizim paylaşarak İspanya'nın Filistin'e verdiği desteğe vurgu yaptı. Lamine Yamal, 11 Mayıs'ta Barcelona'nın İspanya La Liga şampiyonluğunu kutlamaları sırasında Filistin bayrağı açmasıyla gündeme gelmişti.

Gazze Şeridi'nde çok sayıda Filistinli de elektrik ve internet kesintileri nedeniyle Dünya Kupası finalini kafe ile sokak ve meydanlarda kurulan ekranlardan takip etti. İspanya'nın Arjantin'i 1-0 yenerek şampiyon olmasının ardından Filistinliler sokaklarda kutlama yaptı.