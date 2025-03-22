Türk sinemasının efsane oyuncusu Filiz Akın hayatını kaybetti. Bir süredir İstanbul'da tedavi altında olan Akın, 82 yaşında aramızdan ayrıldı.

Türkan Şoray, Hülya Koçyiğit ve merhum sanatçı Fatma Girik ile birlikte Yeşilçam'ın 'dört yapraklı yoncası' olarak kabul edilen Filiz Akın, uzun süredir sağlık sorunlarıyla mücadele ediyordu.

Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada "Türk sinemasının nadide isimlerinden Filiz Akın, bir süredir tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetmiştir. Sinema tarihimizde unutulmaz izler bırakan Filiz Akın'a Allah'tan rahmet; ailesine, yakınlarına ve sanat camiasına baş sağlığı diliyoruz" denildi.

AMBULANS UÇAKLA İSTANBUL'A NAKLEDİLMİŞTİ

1 Eylül 2024 tarihinden bu yana zatürre ve enfeksiyonlar sebebiyle Bodrum'da tedavi gören Filiz Akın, Cumhurbaşkanlığı'nın yönlendirmesi ile Sağlık Bakanlığı'na ait bir ambulans uçakla 13 Ocak gecesi İstanbul'a nakledilmişti.

Filiz Akın daha önce de kanser tedavisi görmüştü. Sol kulağının üst tarafındaki kanserli doku ve ses tellerinde yaşadığı sorunların ardından çok sayıda ameliyat geçiren Akın, 2002'de yakalandığı burun ve ağız arkası kanserini yenmeyi başarmıştı.

FİLİZ AKIN KİMDİR?

2 Ocak 1943'te Ankara'da doğdu. Gerçek adı Suna Akın'dı.

Ankara Koleji ve Dil Tarih Coğrafya Fakültesi'nde eğitim gördü. 1962 yılında düzenlenen Artist yarışmasını kazanarak sinemaya adım attı. İlk filmi Akasyalar Açarken ile dikkat çekti. 1960'ların sonundan 1970’lere uzanan dönemde Yeşilçam'ın en gözde kadın oyuncularından biri oldu. Tarık Akan, Cüneyt Arkın, Kadir İnanır ve Ediz Hun gibi dönemin önde gelen aktörleriyle başrolleri paylaştı. Zarafeti, modern görünüşü ve entelektüel kimliğiyle "sarı saçlı kadın" imajını sinemaya taşıdı.

Ankara Ekspresi, Utanç, Tatlı Dillim, Yalancı Yarim, Dağlar Dağlar, Kader Bağlayınca, İstanbul Tatili gibi çok sayıda unutulmaz filmde rol aldı. 1970 yılında Ankara Ekspresi filmindeki performansıyla Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde En İyi Kadın Oyuncu ödülünü kazandı. Dönemin 'dört yapraklı yoncası' olarak anılan Filiz Akın, Türkan Şoray, Hülya Koçyiğit ve Fatma Girik ile birlikte Yeşilçam'ın en güçlü kadın figürlerinden biri oldu.

Sinemadan uzaklaştıktan sonra televizyon programları sundu, gazete yazıları kaleme aldı ve kişisel deneyimlerini anlattığı kitaplar yayımladı. Paris ve İsviçre'de geçirdiği yıllarda Avrupa kültürüyle kurduğu bağ, onun kamusal kimliğini de derinleştirdi. 2000'li yıllarda kansere yakalanan Akın, uzun süren bir tedavi sürecinin ardından hastalığı yendi.

Filiz Akın, sadece bir sinema yıldızı değil; zarafeti, duruşu ve kültürel katkılarıyla Türkiye'nin hafızasında iz bırakan güçlü bir kadın olarak hatırlanacak.