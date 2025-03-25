Türkan Şoray, Hülya Koçyiğit ve merhum sanatçı Fatma Girik ile birlikte Yeşilçam'ın dört yapraklı yoncası olarak kabul edilen Filiz Akın, uzun süredir sağlık sorunlarıyla mücadele ediyordu. Tedavisi İstanbul'da devam eden Filiz Akın geçen cuma günü ac haber geldi.

Sağlık Bakanlığı, usta oyuncunun vefatını şu paylaşımla duyurdu: "Türk sinemasının nadide isimlerinden Filiz Akın, bir süredir tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetmiştir. Sinema tarihimizde unutulmaz izler bırakan Filiz Akın'a Allah'tan rahmet; ailesine, yakınlarına ve sanat camiasına baş sağlığı diliyoruz."

Filiz Akın 1 Eylül 2024'ten bu yana zatürre ve diğer bazı enfeksiyonlar sebebiyle Bodrum'da tedavi görüyordu. Yıldız oyuncu, daha önce kanser tedavisi de görmüştü. Sol kulağının üst tarafındaki kanserli doku ve ses tellerinde yaşadığı sorunların ardından çok sayıda ameliyat geçiren Akın, 2002'de yakalandığı burun ve ağız arkası kanserini yenmeyi başarmıştı.

MEZARINDAKİ PAPATYALAR DİKKAT ÇEKTİ

Filiz Akın'ın cenazesi ise geçen cumartesi günü vasiyeti üzerine sadece ailesinin katıldığı bir törenle sessiz sedasız Aşiyan Mezarlığı'na defnedildi.

Eşi Sönmez Köksal defin işleminin tamamlanmasının ardından "Sevgili eşim, hayat arkadaşım Filiz'i uzun süren bir hastalık sonucu 21 Mart gecesi kaybettim. Vasiyeti uyarınca her türlü dini vecibeler yerine getirilerek en yakın aile mensupları tarafından bugün Aşiyan'da toprağa verildi. Sevenlerinin başı sağ olsun..." dedi.

Öte yandan siyah granit taştan hazırlanan mezarın üzerinin papatyalarla kaplı olması dikkat çekti.

Filiz Akın 1960'ların başında yükselen bir yıldız olduğunda, genç ve taze güzelliği nedeniyle 'Papatya' olarak anılmaya başlamıştı.

Dönemin basını ve hayranları, onu bu isimle çağırarak bir "simge isim" yaratmıştı. Hatta film afişlerinde bile 'Papatya Filiz Akın' ibaresi kullanılmıştı.