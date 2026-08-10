Altın, geçen hafta son 6 ayın en güçlü yükselişini gerçekleştirirken ekonomistler “Yükseliş sürebilir” dedi. Pusula Yatırım Başekonomisti Doç. Dr. Filiz Eryılmaz, “Eğer savaş hararetlenmezse, petrol fiyatları çok yükselmezse altın ve gümüşte taban seviyelerin görüldüğüne eminiz. Altın 4 bin 200 doların üzerinde kaldığı sürece yön yukarı olur” dedi.



Filiz Eryılmaz, çarşamba günü açıklanacak ABD enflasyon verisinin önemli olduğunu vurgulayarak “Beklentilerin altında gelecek enflasyon verisiyle altın 4 bin 400 doları aşabilir ve oralarda tutunabilirse 4 bin 600 dolara doğru hareketlenebilir” dedi.





BORSA, TCMB'YE BAĞLI



Filiz Eryılmaz, Borsa İstanbul’da ise Merkez Bankası’nın (TCMB) perşembe günkü Enflasyon Raporu sunumunun belirleyici olacağını belirtti. Eryılmaz, TCMB Başkanı Fatih Karahan’ın sunumunda ‘güvercin’ tonu benimsemesi halinde banka ve holding gibi faize duyarlı hisselerin borsada yükselebileceğini öngörüyor.



Piyasanın yüzde 40 olan fonlama faizinin ne zaman gerileyeceğini merak ettiğini söyleyen Filiz Eryılmaz, yüzde 37 seviyesinde olan politika faizinin ise ekim ayında düşeceğini tahmin ediyor.



BİR HAFTADA DOLAR BAZINDA YÜZDE 7,4 ARTTI



ABD-İran savaşında Hürmüz Boğazı’nı açabilecek ‘geçici’ bir anlaşma ihtimalinin doğması ve ABD Merkez Bankası’nın faizi artırmayacağı fiyatlamalarıyla geçen hafta altın dolar bazında yüzde 7.4 yükseldi. Gram altının satış fiyatı da aynı dönemde yüzde 8.29 arttı





