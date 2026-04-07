Küresel piyasalarda Orta Doğu kaynaklı jeopolitik riskler ve makroekonomik veriler fiyatlamalarda belirleyici olmaya devam ederken, Ekonomist Doç. Dr. Filiz Eryılmaz Nasıl Bir Ekonomi YouTube kanalında yatırımcıların özellikle ABD’den gelecek kritik verilere odaklanması gerektiğini belirtti. Eryılmaz, hem Türkiye hem de küresel ekonomi cephesinde öne çıkan gelişmeleri değerlendirerek önemli uyarılarda bulundu.

TÜRKİYE'NİN MART AYI ENFLASYONU SÜRPRİZ OLDU

Türkiye’de açıklanan son enflasyon verisinin beklentilerin altında geldiğini belirten Eryılmaz, aylık enflasyonun yüzde 2 seviyesinin de altına inmesinin piyasalarda sürpriz etkisi yarattığını ifade etti.

Gıda fiyatlarındaki yavaşlama ile konut ve kira grubundaki sınırlı gerilemenin bu görünümde etkili olduğunu kaydeden Eryılmaz, buna karşın piyasanın veriyi güçlü şekilde olumlu fiyatlamadığını söyledi.

Eryılmaz, savaş etkisinin gecikmeli olarak nisan ayına sarkabileceğine işaret ederek, “Martta görülmesi beklenen etkinin nisan verilerine yansımasıyla daha yüksek bir enflasyon görülebilir” değerlendirmesinde bulundu.

REZERVLER VE FAİZ BEKLENTİLERİ ÖNE ÇIKIYOR

Merkez Bankası rezervlerinde düşüşe dikkat çeken Eryılmaz, rezervlerin 210 milyar dolardan 155 milyar dolar seviyesine gerilediğini belirtti. Bu gelişmenin para politikası açısından kritik olduğuna işaret eden Eryılmaz, faiz kararlarında rezervlerin belirleyici olacağını ifade etti.

ABD VERİSİ GÜÇLÜ GELDİ FED RAHATLADI

ABD’de açıklanan tarım dışı istihdam verisinin beklentilerin üzerinde gerçekleştiğini belirten Eryılmaz, işsizlik oranındaki düşüşle birlikte verinin genel olarak güçlü bir tablo ortaya koyduğunu söyledi.

Ancak istihdam artışının büyük ölçüde sağlık gibi büyümeye duyarlılığı düşük sektörlerden geldiğine dikkat çeken Eryılmaz, buna rağmen verinin ABD Merkez Bankası’nı (Fed) rahatlattığını ifade etti.

Eryılmaz, “Piyasalar artık faiz indirimi beklemek yerine faiz artışı ihtimalini fiyatlamaya başladı” dedi.

BORSA İSTANBUL'DA YÖN ARAYIŞI SÜRÜYOR

Yurt içinde Borsa İstanbul’un sıkışık ve yönsüz bir görünüm sergilediğini belirten Eryılmaz, endeksin 12.600 ile 13.200 puan aralığında hareket ettiğini söyledi.

Jeopolitik riskler nedeniyle yatırımcıların temkinli davrandığını vurgulayan Eryılmaz, özellikle cuma günü yaşanan düşüşte hem kar satışlarının hem de olası jeopolitik gelişmelere ilişkin endişelerin etkili olduğunu kaydetti.

SAVAŞ PİYASALARIN ANA BELİRLEYİCİSİ

Piyasalarda ana fiyatlamanın Orta Doğu’daki gelişmelere bağlı olduğunu belirten Eryılmaz, ABD ile İran arasındaki gerilimde özellikle süre uzatımı kararının dikkat çektiğini ifade etti.

ABD’nin müzakereye açık bir görüntü verdiğini ancak İran’ın daha temkinli bir duruş sergilediğini dile getiren Eryılmaz, ateşkes ihtimaline ilişkin haber akışının ise zayıf kaldığını söyledi.

BORSA İSTANBUL'DA KRİTİK SEVİYELER

Borsa İstanbul’da 12.600 seviyesinin güçlü destek konumunda olduğunu belirten Eryılmaz, bu seviyenin altına inilmesi halinde 11.900 seviyelerinin gündeme gelebileceğini ifade etti.

Yukarı yönlü hareketlerde ise 13.400 ve 13.590 seviyelerinin aşılmasının gerektiğini kaydeden Eryılmaz, güçlü bir yükseliş için haber akışının belirleyici olacağını vurguladı.

ALTIN, DOLAR VE PETROLDE SAVAŞ ETKİSİ

Küresel piyasalarda doların güç kazandığını belirten Eryılmaz, bunun altın ve gümüş üzerinde baskı oluşturduğunu söyledi. Petrol fiyatlarının ise jeopolitik riskler nedeniyle yüksek seyrini koruduğunu ifade etti.

GÖZLER CUMA GÜNKÜ ABD ENFLASYON VERİSİNDE

Haftanın en kritik gelişmesinin ABD’de açıklanacak enflasyon verisi olduğunu vurgulayan Eryılmaz, bu verinin savaş etkilerini de yansıtacağına dikkat çekti.

Beklentilerin üzerinde gelecek bir enflasyon verisinin Fed’in daha şahin bir politika izlemesine yol açabileceğini belirten Eryılmaz, bunun da piyasalarda baskıyı artırabileceğini ifade etti.

P,İYASALARDA YÖNÜ İRAN BELİRLEYEBİLİR

ABD Başkanı Donald Trump’ın geri adımlar attığı yönünde bir algı oluştuğunu ifade eden Eryılmaz, piyasalarda asıl belirleyici unsurun İran’ın atacağı adımlar olduğunu söyledi.

Eryılmaz, “Hürmüz Boğazı’nın açık kalması ve enerji fiyatlarının düşmesi piyasalar için kritik. İran’ın tutumu fiyatlamaların yönünü belirleyecek” değerlendirmesinde bulundu.