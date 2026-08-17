Yurt içi piyasalarda eylül ayı ortasından itibaren oynaklığın (volatilitenin) artabileceği öngörülüyor. Bu beklentinin arkasında yatan en önemli faktörlerin başında, eylülde açıklanacak Orta Vadeli Program (OVP) tahminleri geliyor.

Pusula Yatırım Başekonomisti Doç. Dr. Filiz Eryılmaz, özellikle 2027 yılı büyüme hedefleri ve bütçe açığındaki olası yukarı yönlü revizyonların, piyasa aktörleri tarafından erken seçimin öncü göstergesi olarak algılanabileceğini ve bu durumun siyasi tartışmaları alevlendirerek borsa üzerinde baskı yaratabileceğini belirtti. Eryılmaz, yatırımcıların eylül ortasından itibaren artacak dalgalanmalara karşı temkinli olmasını önerdi.

KAFA KARIŞIKLIĞI HAKİM

Diğer yandan, Merkez Bankası’nın faiz patikasına dair belirsizlikler de volatiliteyi besliyor. Filiz Eryılmaz'a göre, haftalık fonlamaya geçişle fonlama maliyetinin yüzde 40'tan yüzde 37'ye çekilme planı bilinse de ilk faiz indiriminin zamanlaması ve Merkez Bankası'nın yıl sonu duruşunun şahin mi yoksa güvercin mi olacağı konusunda piyasada ciddi bir kafa karışıklığı hakim.

3 Eylül'deki ağustos enflasyonu verisi ve 10 Eylül'deki Para Politika Kurulu (PPK) kararlarının ardından piyasaların hareketleneceğini vurgulayan Eryılmaz, Borsa İstanbul'da kısa vadede 13.811 puanın kritik destek olduğunu, bu seviyenin üzerinde 14.600 hedefinin masada kalacağını ifade etti.

ALTIN YATIRIMCISI, FED VE KÂR ARASINDA SIKIŞTI

ABD Merkez Bankası (Fed) beklentileri ve kâr satışlarıyla sıkışan ons altında 4.450 dolar direnci aşılırsa hedefin hızla 4.600 dolar olacağını belirten Filiz Eryılmaz, gram altında hem uzun vadede 6.680 lira ana destek seviyesinin korunması halinde yönün yukarı olacağını kaydetti.