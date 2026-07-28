Küresel piyasalarda tüm dikkatler, ABD Merkez Bankası'nın (FED) yarın saat 21.00’de ilan edeceği faiz kararına kilitlendi.

Kritik açıklama öncesinde piyasalarda belirgin bir satış dalgası yaşanırken, FED Başkanı Kevin Warsh'un toplantı sonrası yapacağı konuşmada enflasyon risklerine vurgu yaparak "şahin" bir ton benimseyeceği beklentisi, ons altın fiyatları üzerindeki baskıyı artırıyor.

Piyasada ana beklenti faizlerin sabit tutulması yönünde olsa da masada bir faiz artırımı ihtimalinin bulunması yatırımcılardaki tedirginliği tırmandırıyor. Sürece ilişkin değerlendirmelerde bulunan Ekonomist Filiz Eryılmaz ise olası senaryoları sıralayarak altın fiyatlarına dair dikkat çeken uyarılarda bulundu.

GÖZLER FED'E ÇEVRİLDİ

"Piyasadaki mevcut fiyatlamaların yüzde 65 oranında "faizin sabit tutulacağına", yüzde 35 oranında ise "25 baz puanlık faiz artışına" işaret ettiğini belirten Doç. Dr. Eryılmaz, Fed kararlarında yüzde 80'in altında kalan ihtimallere kesinlik atfedilmemesi gerektiği konusunda uyardı.

Eryılmaz, piyasanın masada neden bir faiz artışı senaryosu tuttuğunu ise şu faktörlere bağladı:

“Son dönemde hızla tırmanan petrol ve enerji fiyatları. Küresel çapta bir barış zemininin kurulamaması ve buna bağlı artan piyasa oynaklığı. Bu risklerin ABD enflasyonunu yeniden tetikleyebileceği endişesiyle Fed'in ön alarak faiz artışına gidebileceği düşüncesi. Bazı Fed üyelerinin şahin tondaki açıklamaları ve faiz artışına işaret eden nokta grafikleri.”

Kişisel beklentisinin faizlerin sabit bırakılması yönünde olduğunu ifade eden Eryılmaz, yine de yatırımcıların sürprizlere karşı hazırlıklı olması gerektiğinin altını çizdi.

FAİZ ARTARSA ALTIN DÜŞER

Şu anki piyasa dinamiklerinde bir faiz artışının fiyatlanmadığını belirten uzman isim, olası bir artırım senaryosunun etkilerini "Eğer yarın faiz artırımı gelirse; dolarda ve tahvil fiyatlarında sert yükselişler, endekslerde ise belirgin bir baskılanma görürüz. Bu senaryoda değerli metallerde oldukça sert satışlar yaşanır.

Ons altının doğrudan 4.000 doların, gram altının ise 6.100 hatta 6.000 liranın altına inmesi beni hiç şaşırtmaz” şeklinde özetledi.

Faizlerin sabit bırakılmasının piyasalar üzerinde büyük bir şok yaratmayacağını, asıl belirleyici unsurun kararın ardından verilecek sözlü mesajlar olduğunu belirten Eryılmaz, "güvercin" bir algının piyasaları hareketlendirebileceğini dile getirdi.

ABD'de haziran ayı enflasyonunun düşük gelmesinin ardından Başkan Kevin Warsh'un çizeceği ılımlı bir tablonun piyasalarca güvercin algılanabileceğini belirten Eryılmaz; Fed'in ileriye dönük net sözlü yönlendirmelerden kaçınmasının da yatırımcılar tarafından, "Trump'tan çekiniyorlar, bu yüzden şahin konuşamıyorlar" şeklinde okunabileceğine dikkat çekti.

"FAİZ SABİT KALIR DİYE DÜŞÜNÜYORUM"

"Benim günün sonundaki beklentim faizlerin sabit bırakılacağı yönünde. Ancak Fed, eylül ayındaki olası bir faiz artışı ihtimalini masadan tamamen kaldırmayacaktır. Mevcut durumu koruyarak, bir miktar daha şahin bir tona kaymaları güçlü bir ihtimal. Öte yandan, karar metni artık çok kısaltıldı.

Bu toplantıda 12 üyeden kaçının faizi sabit tutmaya karşı çıkarak artırım yönünde oy kullanacağı son derece kritik. Muhalif oy sayısının yüksek çıkması, piyasa tarafından doğrudan şahin bir mesaj olarak algılanacaktır."

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