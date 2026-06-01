Ateşkes görüşmelerinin başarısız olması veya bölgede yeniden tansiyonun yükselmesi halinde ise değerli metallerde yönün tersine dönebileceğini belirten Eryılmaz, ons altının yeniden 4.400 doların altına sarkabileceğini söyledi.

Eryılmaz’a göre olumsuz haber akışı yalnızca altını değil, gümüşü daha güçlü şekilde baskılayabilir.

ABD ile İran’ın 60 günlük ateşkes uzatma anlaşmasına yakın olduğuna yönelik iddialar piyasalarda iyimserliği artırırken, gözler altın ve gümüş fiyatlarına çevrildi.

Pusula Yatırım Başekonomisti Doç. Dr. Filiz Eryılmaz, değerli metallerde ana fiyatlamayı ateşkes sürecinin belirleyeceğini söyledi.

Geçen hafta altında oldukça sert fiyat hareketleri yaşandığını belirten Eryılmaz, ons altının 4.395 dolara kadar gerilediğini hatırlattı.

4 BİN 700 DOLAR GÜNDEME GELEBİLİR

Eryılmaz, “Ateşkese ilişkin olumlu haber akışının sürmesi halinde ons altında 4.600 dolar ve hatta 4.700 doların üzerindeki seviyeler gündeme gelebilir.

Böyle bir senaryoda gümüşteki yükseliş altına kıyasla daha güçlü olabilir” değerlendirmesinde bulundu.

Ateşkese yönelik olumlu mesajların etkisiyle dün 4.540 dolar seviyelerine kadar yükselen ons altın, buna rağmen mayıs ayını yüzde 1.8 kayıpla tamamladı.

Gümüşün ons fiyatı mayıs ayında yüzde 2.9 yükselerek 76 dolar seviyelerinde ayı kapattı.

