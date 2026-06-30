Edinilen bilgilere göre, Almanya'da yaşayan Mehmet I., Didim'deki arsalarının kendi bilgisi dışında satışa çıkarılmaya çalışıldığını öğrenince Türkiye'ye gelerek durumu emniyet birimlerine bildirdi.

KAPSAMLI SORUŞTURMA

Şikayet üzerine harekete geçen Didim İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri kapsamlı bir soruşturma yürüttü.

SAÇ SAKAL TIRAŞI YAPTIRIP NOTERE GÖTÜRDÜLER

Soruşturmada, Mehmet I. adına sahte kimlik hazırlandığı, fiziksel olarak kendisine benzeyen bir kişinin ayarlandığı ve bu kişinin berberde saç ile sakal tıraşı yaptırılarak müştekiye benzetildiği tespit edildi. Daha sonra şüphelinin notere götürülerek sahte vekaletname düzenlendiği belirlendi.

5 KİŞİ TUTUKLANDI

Elde edilen deliller doğrultusunda düzenlenen eş zamanlı operasyonda, biri avukat olmak üzere 5 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerin tamamı çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.