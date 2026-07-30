Olay, gece saatlerinde Haliliye ilçesi D400 kara yolu Kösecik Mahallesi mevkisinde meydana geldi. Jandarma kıyafeti giyen ve kimlikleri henüz belirlenemeyen kişiler, yol üzerinde sahte kontrol noktası oluşturdu.

13 KİLOGRAM ALTIN, 2 MİLYON LİRA

İçinde Bahattin D., Ali B., Mehmet A. ve Ali M.’nin bulunduğu 34 DLL 01 plakalı aracı durduran şüpheliler, havaya ateş açarak etkisiz hale getirdikleri araçtakilerin üzerinde bulunan yaklaşık 13 kilogram altın ile 2 milyon TL’yi aldı.

3 KİŞİ BIÇAKLANDI

Şüpheliler, Bahattin D., Mehmet A. ve Ali M.’yi bıçakla yaraladıktan sonra olay yerinden kaçtı.İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından Harran Üniversitesi Hastanesi’ne kaldırılırken, sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Olayın ardından Haliliye İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri bölgede güvenlik önlemi alırken, olay yeri inceleme ekipleri araçta detaylı çalışma yaptı. Araç, kriminal incelemelerin sürdürülmesi amacıyla çekiciyle otoparka götürüldü.

7 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekiplerinin de katıldığı çalışmalar kapsamında yürütülen teknik ve fiziki takip sonucu şüphelilerin kimlikleri kısa sürede tespit edildi. Mardin ve Kızıltepe’de düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 7 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler, Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı’na götürülürken, olayla ilgili soruşturma sürüyor.