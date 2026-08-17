Yukarıdan bakıldığında bir gözü andırdığı için İspanyolcada 'Göz' anlamına gelen El Ojo adı verilen adanın hareketi uydu görüntülerinden de takip edilebiliyor. Farklı yıllarda çekilen görüntüler karşılaştırıldığında adanın aynı noktada kalmadığı ve zaman içinde döndüğü açıkça görülüyor.

FİLM İÇİN YER ARARKEN KEŞFEDİLDİ

El Ojo'nun geniş kitleler tarafından tanınması, Arjantinli film yapımcısı Sergio Neuspiller'in bölgeyi incelemesiyle başladı. Neuspiller, paranormal olayları konu alan bir proje için çekim yeri ararken Google Earth üzerinden Paraná Deltası'nı inceliyor ve neredeyse kusursuz daire şeklindeki oluşumu fark ediyor.

Neuspiller daha sonra ekibiyle bölgeye giderek oluşumu yakından inceledi. Karşılaştıkları manzara uydu görüntülerindeki kadar sıra dışıydı. Ada, bataklıklarla çevrili bölgede suyun üzerinde duruyor ve çevresindeki ince su kanalı sayesinde ana karadan tamamen ayrılıyordu. Çevresindeki suyun bölgedeki bulanık sulardan farklı olarak oldukça berrak ve soğuk olması da dikkat çekti.

Eski uydu görüntülerine bakıldığında El Ojo'nun yeni oluşmadığı anlaşılıyor. Google Earth kayıtlarında ada en az 2003'ten bu yana görülebiliyor. Yıllara ait görüntüler yan yana getirildiğinde ise adanın dairesel alan içerisinde farklı konumlara geçtiği görülüyor.

DÖNMESİNİN NEDENİ SU AKINTILARI OLABİLİR

El Ojo'nun kendi kendine dönüyor gibi görünmesi yıllar boyunca farklı iddiaların ortaya çıkmasına neden oldu. Ancak oluşumun hareketini açıklayan en güçlü görüş, suyun altında ve çevresinde oluşan dairesel akıntılara dayanıyor.

Ada; birbirine geçmiş otlar, sazlıklar, kökler ve çürümüş bitki parçalarından oluşuyor. Altındaki organik tabakaların kaldırma kuvveti sayesinde zemine bağlı kalmadan suyun üzerinde yüzebiliyor. Dairesel yönde hareket eden suyun da bu büyük kara parçasını yavaşça döndürdüğü düşünülüyor.

Dönüş sırasında adanın kenarları çevresindeki kıyıya sürtünüyor. Bu sürtünmenin zaman içerisinde hem adanın dış kenarlarını hem de çevresindeki su alanını aşındırarak neredeyse kusursuz bir daireye dönüştürmüş olabileceği belirtiliyor. Böylece ada hareket ettikçe içinde bulunduğu alanın şeklini de değiştirmiş oluyor.

El Ojo'nun hareketine ilişkin doğal açıklamalar bulunsa da ilk olarak nasıl oluştuğu ve ne kadar süredir bölgede bulunduğu kesin olarak bilinmiyor. Yaklaşık 120 metrelik yüzen ada bu nedenle Paraná Deltası'nın en sıra dışı doğal oluşumlarından biri olmayı sürdürüyor.