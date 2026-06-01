Kocaeli’nin Çayırova ilçesinde “İslamiyet’in Doğuşu” filmi için kurulan ve içerisinde Kabe’nin birebir benzerinin yer aldığı film platosu, Ramazan ayında ziyarete açılmış ve yoğun ilgi görmüştü. Kısa sürede çevre illerden de ziyaretçi akınına uğraya film platosu çalışanların bakışları arasında ilginç görüntülere neden olmuştu.

TAVAF EDİYORLAR

Sosyal medyada ortaya çıkan görüntülerde halkın film stüdyosuna kurulan Kabe maketi etrafında tavaf ve dua ettiği görülmüştü. Setin çekimler için tekrar açılması ardından ilginç haberler gelmeye devam etti. Set çalışanlarının iş esnasında müzik dinlemesi çevredeki halk tarafından öfke ile karşılandı.

‘POLİSİ ARADILAR’

Setin dekor çalışanları sosyal medyada yaptıkları açıklamada, “Çalışırken müzik dinliyorduk. Bir adam geldi ve buranın kutsal olduğunu söyleyerek müziği kapatmamızı söyledi. Ardından polis çağırdı. Burayı biz yaptık onlar tavaf ediyor” dedi.

Bir başka çalışan ise, “Sıcaktan bazen üzerimizdeki atletimizi çıkarıyoruz. ‘Böyle bir mekanda nasıl bunu yaparsınız’ diye tepki alıyoruz. Burası gerçek değil maket. Çok garip insanlar var” diye konuştu.

BURASI GERÇEK KABE DEĞİL

Set çalışanları kutsal zannedilen film setinde halk tarafından sürekli rahatsız edildiklerini belirterek, ‘Maket Kabe’yi öpüp etrafında dönüyorlar’ gerçekten garip şeyler yaşıyoruz ifadelerine yer verdi.