Dünya sahnesinden geçmiş en ünlü yıldızlardan biri olan Michael Jackson şüphesiz ki genç yaşlı herkesin bir şekilde ismini öğrendiği kişilerdendi. Kısa sürede yeteneği sayesinde kazandığı ün ve başardığı işler ile ismini tarih sayfalarına kazıyan Michael Jackson adına yapılan Michael filmi de aslında ünlü yıldızın bu şöhrete kavuşurken hayatında nasıl zorluklar oluğunu anlatmayı hedefliyordu. Fakat filmin gala gecesinin düzenlenmesinden sonra aile içerisinde farkı yorumlar kendini gösterdi.

FİLM VİZYONA AİLE BİRBİRİNE GİRDİ

Michael Jackson'ı filmde kendi öz yeğeni Jafaar Jackson canlandırdı. Michael Jackson'a benzerliği ve sergilediği performans ile hayranların ağzını açık bırakan Jafaar Jackson, Michael Jackson'ın annesinden bile onay almıştı. Michael Jackson'ın annesi performans için 'İşte, işte benim Michael'ım' diyerek bahsetmişti. Ancak filmi izleyen herkes için tablo bu şekilde canlanmadı.

Michael Jackson'ın kızı Paris Jackson ailenin kalanı ile aynı fikid değildi. Fakat bu konuda yalnız da değildi. Filmin çekimleri başlayacağı zaman Janet Jackson'a filmde kendisinin yetişkinliğini oynaması için rol teklif edilmişti. Ancak Janet Jackson bu rolü reddetti. Ardından filmde Michael'ın babasını canlandran Colman Domingo ve Paris Jackson arasında yaşanan olay meydana geldi.

'ÇOK KATKISI OLDU' DEMİŞTİ

Colman Domingo, Venedik Film Festivali'nde amfAR yardım gecesine ev sahipliği yaparken People dergisine verdiği demeçte Paris ve Prince Jackson'ın kendilerine çok kibar ve nazik davrandıklarından bahsetmişti. Ayrıca filmin hazırlanmasında çok fazla katkıları olduğunu belirten Domingo "Bu akşam Amfar'da Paris'le birlikte olmaktan heyecan duyuyorum. Böyle bir arada olmanın güzel bir yolu gibi geliyor." demişti. Domingo ,Paris ve Prince Jackson'ın filmi çok fazla desteklediklerini belirtmişti.

SADECE İKİ GÜN SONRA AÇIKLAMA GELDİ

Paris Jackson, babası Michael Jackson'ın hayatını konu alan ve yakında vizyona girecek olan "Michael" adlı biyografik filmi sert bir dille eleştirdi. Projeye katkısının "sıfır oranda" olduğunu belirten Paris, filmin "gerçeklerin üzerinin örtüldüğü" ve "tamamen yalanlar içeren" tipik Hollywood biyografilerinden biri olduğunu öne sürdü. Bu açıklamalar, filmde aile reisi Joe Jackson'ı canlandıran oyuncu Colman Domingo'nun, Paris ve kardeşi Prince'in projeyi çok desteklediklerini ve Paris'in kendisine karşı son derece nazik davrandığını iddia etmesinden sadece iki gün sonra geldi.

Domingo’nun Venedik Film Festivali kapsamındaki yardım galasında yaptığı "Paris ile bir arada olmaktan heyecan duyuyorum" şeklindeki sözlerine tepki gösteren Paris Jackson, "Hiçbir şekilde dahil olmadığım bir filmin setinde 'yardımsever' olduğumu söylemeyin, bu çok garip" ifadesini kullandı. Senaryonun ilk taslaklarından birini okuduğunu ve dürüst bulmadığı kısımlar hakkında notlar ilettiğini belirten Paris, bu düzeltme taleplerinin dikkate alınmaması üzerine projeyle bağını kestiğini açıkladı.

ŞEKER KAPLI HOLLYWOOD

Sosyal medya hesabında konuya açıklık getiren Paris, yapım ekibinin notlarına yanıt vermeyeceğinin kendisine açıkça söylendiğini, bu nedenle "kendi projeleri olmadığı için" geri çekildiğini ifade etti. Bu noktaya kadar sessiz kalmasının sebebinin, babasının hâlâ bir fantezi dünyasında yaşayan hayran kitlesinin filmden memnun kalacağını bilmesi olduğunu dile getirdi.

Son olarak genel anlamda "şeker kaplı" olarak nitelendirdiği Hollywood biyografi modellerini eleştiren Paris Jackson, anlatının kontrol edildiğini, filmde çok fazla yanlışlık ve düpedüz yalan olduğunu savundu. Durumun kendisiyle örtüşmediğini vurgulayan Paris, "Keyfini çıkarın, ne isterseniz yapın ama beni bunun dışında bırakın" diyen Paris Jackson filme anlatılan bazı kısımlar için "tamamen yalanlar" diyerek sözlerini noktaladı.