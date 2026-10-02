İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından düzenlenen Filmekimi’nin bu yılki programı açıklandı. Yine Dünya sinemasının dikkat çeken yapımlarının yer alacağı festival, önce 9-18 Ekim tarihleri arasında İstanbul’da düzenlenecek. Festival daha sonra Ankara, İzmir ve bu yıl ilk kez Mersin’de sinemaseverlerle buluşacak.

Bu yılki programda farklı ülkelerden toplam 43 film yer alıyor. Seçkide Cannes ve Venedik gibi önemli festivallerden ödüllerle dönen yapımların yanı sıra tanınmış yönetmenlerin yeni filmleri de bulunuyor.

İstanbul Film Festivali’nin ödüllü filmleri İstanbul dışında

2026 İstanbul Film Festivali’nde ödül kazanan dört film, Filmekimi kapsamında İstanbul dışındaki gösterimlerde ilk kez izleyiciyle buluşacak. Ziya Demirel’in En Güzel Cenaze Şarkıları, Pınar Yorgancıoğlu’nun Karanlıkta Islık Çalanlar, Evrim Çervatoğlu’nun Keçi501 filmi ve 2026 İstanbul Film Festivali’nde Altın Lale’yi kazanan Damien Hauser imzalı Prenses Mumbi/Memory of Princess Mumbi de İstanbul dışındaki Filmekimi gösterimlerinde yer alacak. Bu filmlere Kent Jones’un Geç Gelen Şöhret/Late Fame filmi eşlik edecek.

Venedik ödüllüler

Festivalde bol ödüllü filmler de sinemaseverlerle buluşacak. Dünya prömiyerini yaptığı Venedik’te Özel Jüri Ödülü dahil dört ödül kazanan NAZA, Filmekimi programında yer alıyor. Lee Chang-dong, eylül ayında sona eren Venedik Film Festivali’nde Büyük Jüri Ödülü, FIPRESCI Ödülü ve Genç Sinema Ödülü’nü kazanan Olası Aşklar/Possible Love; Hirokazu Kore-eda, Venedik’te dört ödül kazanan manga uyarlaması Look Back ile bu kez Filmekimi’nde...

Usta yönetmenlerin merakla beklenen filmleri

Filmekimi, her yıl olduğu gibi bu yıl da Dünya sinemasının tanınmış yönetmenlerinin merakla beklenen yeni filmlerini izleyiciyle buluşturuyor. Pedro Almodóvar, Cannes’da Altın Palmiye için yarışan film içinde film anlatısı Buruk Noel/Bitter Christmas ile Filmekimi’nde. Asghar Farhadi, Isabelle Huppert, Virginie Efira, Vincent Cassel ve Pierre Niney’i bir araya getiren Kesişen Hayatlar/Parallel Tales ile festival programında yer alıyor.

Dört yıllık aranın ardından yeni filmiyle sinemaya dönen James Gray, Adam Driver, Scarlett Johansson ve Miles Teller’ın rol aldığı Kâğıttan Kaplan/Paper Tiger ile Filmekimi’nde…

László Nemes, İkinci Dünya Savaşı sırasında Fransız direnişinin simge isimlerinden Jean Moulin’in son günlerine odaklanan, Gilles Lellouche ve Lars Eidinger’in rol aldığı Direniş/Moulin ile programda yer alıyor.

Andrew Haigh’ın All of Us Strangers’dan sonra beklenen filmi Uzun Bir Kış/A Long Winter da merakla bekleniyor. Martin McDonagh’ın Banshees of Inisherin’den bu yana merakla beklenen ve John Malkovich’e Venedik’te En İyi Erkek Oyuncu Ödülü’nü getiren, Sam Rockwell, Steve Buscemi ve Tom Waits’i buluşturan casus filmi de programın diğer filmleri arasında yer alıyor.

İşte gösterim yerleri

Filmekimi gösterimleri İstanbul’da Atlas 1948, City’s CineWAM Nişantaşı, Kadıköy Sineması ve Paribu Art’ta gerçekleştirilecek. Festivalin filmleri; 15-18 Ekim’de Ankara’da, 22-25 Ekim’de ise İzmir ve ilk kez Mersin’de sinemaseverlerle buluşacak. Ankara’daki gösterimler Büyülü Fener Kızılay Sineması’nda iki salonda, İzmir’de Paribu Cineverse MaviBahçe’de, Mersin’de ise Paribu Cineverse Forum Mersin’de yapılacak.

Cannes’ın en iyileri

Filmekimi 2026 programının öne çıkan yapımlarından biri, Cannes Film Festivali’nde Altın Palmiye kazanan Cristian Mungiu imzalı “Fjord” olacak. Mungiu, daha önce “4 Ay, 3 Hafta, 2 Gün” filmiyle Altın Palmiye kazanmıştı.

Yönetmen, 19 yıl sonra aynı ödüle ikinci kez layık görüldü. Başrollerinde Sebastian Stan ve Renate Reinsve’nin yer aldığı “Fjord” Romanya’dan Norveç’e göç ederek ücra bir köye yerleşen bir çiftin hikâyesini konu alıyor. Çift, çocuklarına şiddet uygulamakla suçlanıyor.

Cannes’dan ödülle dönen diğer yapımlar arasında Pawel Pawlikowski’nin “Ata Yurdu/Fatherland”, Lukas Dhont’un “Coward” ve Ryûsuke Hamaguchi’nin “Birdenbire / All of a Sudden” filmleri bulunuyor. Seçkide ayrıca Cannes Jüri Ödülü’nü kazanan Valeska Grisebach imzalı “Düşlenen Macera/The Dreamed Adventure” da yer alıyor. Belirli Bir Bakış bölümünde ödül alan Sandra Wollner’ın “Her Defa /Everytime” filmi ile Louis Clichy’nin “Demir Çocuk/Iron Boy” adlı animasyonu da festival kapsamında gösterilecek.