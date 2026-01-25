Dizi ve filmlerde huzurlu bir yaşam alanı olarak sunulan huzurevleri, 2026 yılı itibarıyla dar ve orta gelirli için erişilemez hale geldi. Özel huzurevleri ve yaşlı bakım merkezlerinde fiyatlar ortalama yüzde 35 zamlandı. Özellikle İstanbul’daki artışlar dikkat çekerken, emekli vatandaş için huzurevleri artık lüks kategorisine girdi. Yeni zamlarla huzurevleri, orta ve üst gelir grubu için dahi ciddi bir maliyet kalemi oldu.

İstanbul’daki özel huzurevlerinde uygulanan yeni fiyatlandırma, oda tipi ve sunulan imkanlara göre geniş bir yelpazeye yayılıyor, taban ücret 20 bin 250 TL + KDV olurken tavan ücret ise 106 bin 616 TL + KDV’ye ulaştı.

Açıklanan bu rakamlar sadece temel konaklama ve standart bakım hizmetlerini kapsıyor. Nihai faturaya yüzde 10 KDV eklenirken; ilaç, fizik tedavi, diyaliz ve kişisel bez gibi ekstra giderler bu tutarların dışında tutuluyor.

İSTANBUL'DA FİYATLAR DUDAK UÇUKLATTI

NTV’de yer alan habere göre sektör temsilcileri, İstanbul gibi büyükşehirlerde 20 bin lira bandında hizmet veren kurum bulmanın neredeyse imkansız olduğunu belirtiliyor.

Artan personel giderleri, gıda enflasyonu ve kira maliyetleri sebebiyle çoğu kurumun tavan fiyat sınırına yaklaştığı belirtiliyor. Sektör paydaşları, sürdürülebilirlik için devlet desteği ve vergi muafiyeti çağrısında bulunuyor.

KAMU VE ÖZEL SEKTÖR ARASINDAKİ MAKAS AÇILIYOR

Özel sektördeki bu rekor artış, gözleri kamu tesislerine çevirdi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bünyesindeki huzurevlerinde oda fiyatları 10 bin TL civarından başlarken, belediyelere ait sosyal tesislerde bu rakamlar çok daha ekonomik seviyelerde seyrediyor.

Ancak kamu tesislerindeki yoğun talep ve uzun bekleme listeleri, vatandaşları yüksek maliyetlere rağmen özel sektöre yönlendiriyor.