Adana'da Coşkun Sürücü ve arkadaşı Ümit Öner, motosikletle et yüklü bir kamyoneti takibe aldı. Kamyonetin yavaşlayıp duraklamasını fırsat bilen Ümit Öner, aracın kasasına tırmandı. Araç yeniden hareket edip yoluna devam ederken kasada bulunan yaklaşık 40 kilogram eti çalan şüpheli, hareket halindeki araçtan atlayarak kendisini takip eden suç ortağının kullandığı motosiklete bindi ve olay yerinden hızla uzaklaştı.
GÜVENLİK KAMERASINDAN TESPİT EDİLİP TUTUKLANDILAR
Çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan hırsızlık anlarının ardından, etlerinin çalındığını fark eden kamyonet sürücüsü Bekir Ç. durumu polise bildirdi. İhbar üzerine harekete geçen Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, kamera kayıtlarını inceleyerek şüphelilerin kimliklerini tespit etti. Belirlenen adreslere düzenlenen operasyonla yakalanıp gözaltına alınan Coşkun Sürücü ile Ümit Öner, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.