Girne Kaza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya şirket direktörü Ali Ö., kaptan Mustafa Ö., ikinci kaptan Merve Nur S., makinistler Zeki Ö. ve Metin G. ile mürettebat üyeleri Sertan E., Kadir K., Vale H. ve Raşat İ. katıldı. Şüpheliler hakkında, "tedbirsizlik ve dikkatsizlik sonucu ölüme sebebiyet verme" suçlamasıyla yürütülen soruşturmanın devam ettiği bildirildi.

VDR KAYITLARINDA EHLİYET İDDİASI VE KİLİTLİ KAPILAR

Duruşmada tanık olarak dinlenen Müfettiş Muavini Mehmet Mannaş, geminin kara kutusu olarak bilinen Seyir Veri Kayıt Cihazı'ndaki (VDR) 48 günlük ses kaydının incelendiğini, kalan 20 günlük kayıt üzerindeki çalışmaların ise sürdüğünü açıkladı.

İncelenen kayıtlarda, kaptanın Honduras'tan para karşılığında gemi ehliyeti temin etmesine ilişkin konuşmaların yer aldığı belirtildi. Söz konusu belgenin 3 bin 500 dolar karşılığında alınabileceğine yönelik ifadeler de soruşturma dosyasına yansıdı.

Kayıtlarda dikkat çeken bir diğer konu ise geminin salon kapılarının kilitli tutulması oldu. Kaptanın kapıların neden kilitlendiğini sorguladığı, mürettebat üyelerinin ise kötü hava koşullarında yolcuların paniğe kapılmasını önlemek amacıyla kapıların kapalı tutulduğunu konuştuğu aktarıldı.

Ses kayıtlarında ayrıca can kurtarma sallarının motor sistemindeki arızaya ilişkin konuşmaların bulunduğu belirtildi. Motorun güç kaynağına su girmesi nedeniyle çalışamaz hale geldiğine yönelik ifadelerin de incelemeye alındığı kaydedildi. Yolculara can yeleklerinin kullanımı ve acil tahliye prosedürleri hakkında bilgilendirme videosu sunulmadığına ilişkin konuşmaların da soruşturma kapsamında değerlendirildiği bildirildi.

BİLİRKİŞİ RAPORLARI BEKLENİYOR

Müfettiş Muavini Mannaş, gemide meydana gelen hasarın nedenlerinin belirlenmesine yönelik incelemelerin devam ettiğini söyledi. Türkiye'den görevlendirilecek 4 bilirkişiyle ilgili yazışmaların sürdüğünü belirten Mannaş, iki üniversitenin öğretim görevlisinin de kazaya ilişkin bilirkişi raporu hazırlamaya başladığını ifade etti.

Şüphelilerden sekizinin avukatlığını üstlenen Bahar Ersözer ise gemide büyük çaplı bir arıza bulunmadığını savundu. Ersözer, salon kapılarının kilitlenmesine ilişkin konuşmaların hangi tarihlerde yapıldığının netleştirilmesini talep etti.

Arama kurtarma çalışmalarına da değinen Ersözer, Sahil Güvenlik ve Kıyı Emniyeti ekiplerinin kazanın ardından yürüttüğü faaliyetlerin de ayrıntılı şekilde araştırılması gerektiğini dile getirdi.

AİLELERDEN ADALET ÇAĞRISI

Filo Jet faciasında yaşamını yitirenlerin yakınları, duruşma sırasında mahkeme binası önünde bir araya gelerek adalet taleplerini yineledi.

Aileler, kazada ihmali veya sorumluluğu bulunan herkesin tespit edilmesini ve hukuk önünde hesap vermesini istedi. Geminin sefere uygunluğu, yolcu güvenliği, salon kapılarının kilitli tutulması, can kurtarma ekipmanlarının durumu ve acil tahliye tedbirlerinin tüm yönleriyle incelenmesi gerektiğini vurgulayan aileler, soruşturmanın yalnızca gemi personeliyle sınırlı tutulmaması çağrısında bulundu.

9 ŞÜPHELİ 7 GÜN DAHA TUTUKLU KALACAK

Mahkeme, soruşturmanın henüz tamamlanmadığını ve incelenmesi gereken delillerin bulunduğunu dikkate alarak kararını açıkladı. Yargıç Mine G. Serden, 9 şüphelinin 7 gün daha tutuklu kalmasına hükmetti.

Filo Jet faciasına ilişkin soruşturma; geminin teknik yeterliliği, yolcu güvenliği, mürettebatın görev ve sorumlulukları ile olası ihmallerin belirlenmesi amacıyla sürdürülüyor.