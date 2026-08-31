KKTC'nin Girne Limanı'ndan Mersin Taşucu Limanı'na gitmek üzere hareket eden katamaran tipi "Filo Jet" adlı yolcu gemisinin alabora olması sonucu 8 kişi hayatını kaybetti, 241 yolcu ve mürettebat sağ kurtarıldı.

Yaklaşık 500 metre derinlikteki deniz tabanına oturan gemideki kayıp 18 kişiyi arama kurtarma faaliyetleri, Türkiye ve KKTC'ye ait sahil güvenlik botları, Deniz Kuvvetleri unsurları, uçak ve helikopterlerin katılımıyla havadan ve denizden aralıksız sürdürülüyor.

Olayın ardından KKTC ve Mersin'de kriz masaları kurulurken, başlatılan çok yönlü adli soruşturma kapsamında gemi kaptanı dahil 8 personel gözaltına alındı.

"NASIL İZİN VERİLDİ?"

SÖZCÜ TV’de yayınlanan “Günaydın Türkiyem” programında İsmail Küçükkaya, Girne açıklarında katamaranla ilgili 2018 yılında hazırlanan teknik raporun ayrıntılarını canlı yayında açıkladı.

Küçükkaya, raporda geminin denizler için değil, göllerde kullanılmak üzere inşa edildiğinin belirtildiğini söyledi.

Raporda ayrıca stabilite yetersizliği ve yakıt riskine dikkat çekildiğini aktaran Küçükkaya, “Peki bu sefere nasıl izin verildi?” diye sordu.