ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından onaylanan satış paketinin tahmini maliyeti 1 milyar 75 milyon dolar olarak açıklandı. Anlaşma kapsamında helikopterlerin yanı sıra gelişmiş haberleşme sistemleri, motorlar, silahlar ve çeşitli askeri ekipmanların da Meksika'ya sağlanması öngörülüyor.

11 HELİKOPTER İÇİN 1 MİLYAR DOLARLIK PAKET

Meksika'nın talebi doğrultusunda hazırlanan pakette 11 adet UH-60M Black Hawk helikopterinin yanı sıra 27 adet T700-GE-701D motoru, 27 GPS destekli seyrüsefer sistemi ve 27 haberleşme telsizi bulunuyor. Helikopterlerin gece ve zorlu hava koşullarında görev yapabilmesi için gece görüş ekipmanları, hava radarları ve elektro-optik görüntüleme sistemleri de tedarik edilecek.

Satış paketinde ayrıca M-134 makineli tüfekler, balistik koruma sistemleri, ek yakıt tankları ve kurtarma donanımları yer alıyor. Helikopterlerin üretiminden ABD merkezli Lockheed Martin bünyesindeki Sikorsky şirketi sorumlu olacak.

UYUŞTURUCUYLA MÜCADELEDE KULLANILACAK

Meksika, yeni helikopterlerle mevcut Black Hawk filosunu genişletmeyi ve güvenlik güçlerinin operasyonel kapasitesini artırmayı hedefliyor. Özellikle uyuşturucu kaçakçılığına karşı yürütülen operasyonlarda askerlerin hızlı taşınması, arama kurtarma faaliyetleri ve zorlu bölgelere ulaşım için helikopterlerden yararlanılması planlanıyor.

İki motorla çalışan UH-60M Black Hawk, yaklaşık 302 kilometre azami hıza ulaşabiliyor. Askeri personel ve yük taşıma görevlerinde kullanılan helikopter, gelişmiş dijital uçuş sistemleriyle de öne çıkıyor.