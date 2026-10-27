Finlandiya Hava Kuvvetleri tarafından yapılan açıklamaya göre, ABD'li savunma şirketi Lockheed Martin tarafından üretilen JF-509 ve JF-511 kuyruk numaralı savaş uçakları, 23 Ekim 2026'da Rovaniemi'deki Lapland Hava Üssü'ne ulaştı. Yeni uçaklar, gerekli teknik kontrollerin tamamlanmasının ardından eğitim faaliyetlerinde kullanılacak.

YENİ SAVAŞ UÇAKLARI FİNLANDİYA'YA ULAŞTI

Finlandiya'nın ilk iki F-35A savaş uçağı, 18 Eylül'de ülkeye teslim edilmişti. Son teslimatla birlikte Finlandiya topraklarında bulunan beşinci nesil savaş uçağı sayısı dörde çıktı.

Yeni teslim edilen uçaklardan JF-509, ABD'nin Teksas eyaletindeki Fort Worth tesisinden 20 Ekim'de havalandı. Portekiz'e bağlı Azor Adaları'ndaki Lajes Hava Üssü'nde mola veren uçağa, JF-511 kuyruk numaralı diğer savaş uçağı da katıldı.

JF-511'in daha önce gerçekleştirilen ilk teslimat uçuşunda Finlandiya'ya ulaşması planlanıyordu. Ancak uçakta tespit edilen küçük bir aviyonik arıza nedeniyle teslimat ertelendi. Teknik sorunun giderilmesinin ardından iki uçak birlikte Finlandiya'ya gönderildi.

Uçaklar, aktif olarak kullanılmaya başlanmadan önce Finlandiya Hava Kuvvetleri ve Savunma Kuvvetleri Lojistik Komutanlığı tarafından kapsamlı kontrollerden geçirilecek. İncelemelerin tamamlanmasının ardından uçuşa elverişlilik belgeleri düzenlenecek.

TOPLAM 64 ADET F-35A SATIN ALINACAK

Finlandiya, 2021 yılında aldığı karar doğrultusunda ABD'li Lockheed Martin şirketinden toplam 64 adet F-35A Lightning II savaş uçağı satın almak için anlaşmaya vardı. Yaklaşık 10 milyar euro değerindeki program, ülkenin en büyük savunma yatırımları arasında yer alıyor.

Yeni nesil savaş uçakları, Finlandiya Hava Kuvvetlerinin uzun yıllardır kullandığı F/A-18 Hornet filosunun yerini alacak. F-35A'lar, düşük radar görünürlüğü, gelişmiş sensör sistemleri ve farklı platformlarla veri paylaşabilme kabiliyetleriyle öne çıkıyor.

Finlandiya'da F-35 uçaklarıyla pilot eğitimlerinin Ocak 2027'de başlaması hedeflenirken yeni filonun 2028'in başında ilk operasyonel kabiliyetine ulaşması bekleniyor. Toplam 64 uçağın teslimatının ise 2030 yılı sonuna kadar tamamlanması planlanıyor.

Geçiş sürecinde mevcut F/A-18 Hornet uçakları ile yeni F-35A'lar birlikte görev yapacak. Finlandiya, modernizasyon programının tamamlanmasıyla hava kuvvetlerinin uzun vadeli operasyonel kapasitesini artırmayı amaçlıyor.