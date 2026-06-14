Küçük yaşta okuduğu felsefe kitapları ve yaptığı açıklamalarla "Filozof Atakan" olarak tanınan Atakan Kayalar, yıllar sonra yeniden gündeme geldi.

Şu anda 16 yaşında olan Kayalar, sosyal medya içerik üreticisi Testo Taylan’ın Youtube programına konuk oldu.

Açık öğretim lisesinde eğitimine devam ettiğini belirten Kayalar, bunun nedenini ise "Açık öğretim tercih etmemin sebebi daha rahat olduğunu düşünüyorum" sözleriyle açıkladı.

Şimdilerde 16 yaşında bir genç olan Kayalar’ın hedefi üniversitede "Fizik" okumak olduğunu da sözlerine ekledi.

'FİLOZOF' LAKABINA NE DİYOR?

Kendisine yöneltilen "filozof" ifadesi hakkında konuşan Kayalar, "Antik Yunan’da filozof, bilgiyi seven insan demektir. Bu anlamda filozof olduğumu düşünüyorsanız doğru düşünüyorsunuz" diye konuştu.

Birden fazla dil bildiğini ve yeni diller öğrenmeye devam ettiğini söyleyen Kayalar, İngilizce, Almanca ve Fransızca konuşabildiğini, Antik Yunanca anlayabildiğini Arapça, Portekizce ve İspanyolca öğrenmeye devam ettiğini kaydetti.

"Filozof Atakan"ın söyledikleri ve son hali de dikkat çekti.