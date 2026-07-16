Türkiye'nin başarılı model ve sunucularından Çağla Şıkel, bu kez oğluyla yaptığı paylaşımla gündeme geldi. Sosyal medyada yayınladığı karede doğal haliyle dikkat çeken Şıkel, takipçilerinden övgü dolu yorumlar aldı.

30 yıla yaklaşan kariyeri boyunca modellik, oyunculuk ve sunuculuk alanlarında adından söz ettiren Çağla Şıkel, sosyal medya paylaşımlarıyla da gündemde kalmaya devam ediyor.

FİLTRESİZ POZU BEĞENİ TOPLADI

Yoğun iş temposuna rağmen çocuklarıyla geçirdiği anları sık sık takipçileriyle paylaşan Şıkel, bu kez oğluyla verdiği samimi pozu yayınladı.

Oğluyla yaptığı paylaşımda makyajsız ve doğal haliyle dikkat çeken ünlü isim, kısa sürede binlerce beğeni ve yorum aldı. Özellikle yüzündeki mimik çizgilerinin belirgin olduğu kare, takipçilerinden olumlu yorumlar aldı.

Sosyal medya kullanıcıları, Çağla Şıkel'in doğal görünümünü öven çok sayıda paylaşım yaparken, ünlü sunucunun yıllara meydan okuyan görüntüsü de dikkatlerden kaçmadı.