UEFA Şampiyonlar Ligi yarı final ilk maçında, Barcelona ile Inter takımları İspanya'nın Barselona kentindeki Lluís Companys Olimpiyat Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Müthiş bir mücadeleye sahne olan karşılaşma 3-3 berabere sona erdi.

Karşılaşmaya ilk 11'de başlayan milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu, Inter'in 3. golünün asistini yaptı. Maçta bir de sarı kart gören Hakan Ç:alhanoğlu, 71. dakikada yerini Davide Frattesi'ye bıraktı.

Karşılaşmanın rövanşı 6 Mayıs Salı günü İtalya'da Giuseppe Meazza Stadı'nda oynanacak.

Öte yandan vefat eden Papa Franciscus için maç öncesinde saygı duruşunda bulunuldu.

INTER FIRTINA GİBİ BAŞLADI

Karşılaşmaya fırtına gibi başlayan Inter, henüz 1. dakikada Marcus Thuram'ın şık golüyle öne geçti. Denzel Dumfries'in sağ kanattan yaptığı ortaya topuğuyla dokunan Marcus Thuram, takımını öne geçirdi. 21. dakikada ilk golün asistini yapan Denzel Dumfries, bu kez ağları havalandırarak farkı ikiye çıkardı. Francesco Acerbi'nin ortasına iyi yükselen Denzel Dumfries, yaptığı vuruşla topu ağlara gönderdi.

BARCELONA GERİ DÖNDÜ

Maçın 21. dakikasında 2-0 geriye düşen Barcelona, Lamine Yamal'ın muhteşem golüyle farkı bire indirdi. Kalabalık Inter savunması arasına topla birlikte giren Lamine Yamal, yaptığı plase vuruşla 24. dakikada ağları havalandırdı. Ferran Torres, 38. dakikada Barcelona adına beraberliği getiren golü kaydetti. Sağ kanattan yapılan ortada Raphinha'nın kafayla indirdiği topu iyi takip eden Ferran Torres, yakın mesafeden yaptığı vuruşla ağları havalandırdı.

Karşılaşmanın ilk yarısı 2-2 berabere sona erdi.

INTER AVANTAJINI YİNE KORUYAMADI

İkinci yarıya da iyi başlayan Inter, Denzel Dumfries ile bir kez daha öne geçti. Hakan Çalhanoğlu'nun ortasına yaptığı kafa vuruşuyla Barcelona ağları ikinci kez havalandıran Denzel Dumfries, Inter'i bir kez daha öne geçirdi. Barcelona, bu gole hemen yanıt verdi. Kullanılan kornerde Raphinha'nın ceza sahası dışından çektiği sert şut, önce direğe ardından da Yann Sommer'e çarparak 65. dakikada ağlara gitti.

Kalan dakikalarda başka gol olmayınca mücadele 3-3 berabere sona erdi.

YAMAL TARİHE GEÇTİ

Karşılaşmada Barcelona'nın ilk golünü kaydeden Lamine Yamal, Şampiyonlar Ligi yarı finallerinde ağları havalandıran en genç futbolcu oldu. Inter karşısında 17 yaş 291 günlükken gol bulan Yamal, Monaco formasıyla 18 yaş 140 günlükken Juventus filelerini sarsan Kylian Mbappe'ye ait rekoru ele geçirdi.