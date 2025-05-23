THY EuroLeague, ilk kez kıta dışında Birleşik Arap Emirlikleri'nin başkenti Abu Dabi'de sahibini bulacak.
Organizasyonun ilk yarı finalinde temsilcimiz Fenerbahçe Beko, Ergin Ataman yönetimindeki Panathinaikos AKTOR ile karşı karşıya gelecek.
DEV EKRAN KURULDU
Abu Dabi'ye bilet alamayan basketbolseverler Final Four heyecanını Kalamış’ta yaşıyor. Kadıköy Belediyesi'nin aldığı karar doğrultusunda EuroLeague Final Four 2025 coşkusu Kalamış Atatürk Parkı’na taşındı.
Parka kurulan dev ekranda Fenerbahçe Beko-Panathinaikos AKTOR karşılaşması canlı yayınla taraftarlarla buluşacak. Gecenin diğer yarı final maçı da ekranlara gelecek.