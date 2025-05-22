Fenerbahçe Beko’nun başantrenörü Sarunas Jasikevicius, Turkish Airlines EuroLeague Final Four öncesinde düzenlenen basın toplantısında samimi ve esprili açıklamalarda bulundu.

Panathinaikos ile oynanacak yarı final mücadelesi öncesi konuşan Litvanyalı koç, hayali bir 3x3 maçı senaryosuna verdiği cevapla dikkat çekti.

JASİKEVİCİUS'UN SORUYA YANITI GÜLÜMSETTİ

Basın toplantısında bir muhabirin yönelttiği eğlenceli soruda Jasikevicius’a şu senaryo sunuldu:

“Potansiyel bir 3’e 3 maçı olsa... Bir tarafta Nigel Hayes-Davis, Kendrick Nunn ve Saras; diğer tarafta ise Sasha Vezenkov, Vassilis Spanoulis ve Mike James yer alıyor. Solun koçu Ergin Ataman, sağın koçu Bartzokas. Kim kazanır?”

“Prime dönemimizde mi? Eğer Nigel ve Kendrick hücumu taşırsa, ben de savunmayı hallederim.”

Fenerbahçe Beko, Final Four’un açılış karşılaşmasında 23 Mayıs Cuma günü TSİ 18.00’de Panathinaikos karşısına çıkacak. Başantrenör Jasikevicius’un öğrencileri, Berlin’deki zorlu mücadelede finale yükselmek için parkeye çıkacak.