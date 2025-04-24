Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde Göztepe'yi 2-0 mağlup eden Trabzonspor'da Başkan Ertuğrul Doğan, mücadelenin ardından açıklamalarda bulundu.
Kupa finalinde Galatasaray ile karşılaşacak bordo-mavili ekipte Başkan Doğan, yabancı hakem istediklerini söyledi.
'KOMİK BİR DURUM'
Hakem taleplerini dile getiren Doğan, "Türkiye Kupası finalinde yabancı hakem isteğimizi talep etmiştik. Ancak federasyon sadece Fenerbahçe-Galatasaray maçıyla alakalı uygun gördü. Diğer maçlara uygun görmedi. Kamuoyunun takdirine bırakıyorum. Hakemler hakkında artık çok şey söylemek istemiyorum. Sadece gülüyorum. Komik bir durum. Söyleyeceğimiz her şeyi söyledik. Allah akıl fikir versin diyorum."