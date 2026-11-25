24 Kasım 2026 Salı akşamı Star TV'de Tuzlu Kahve, Kanal D'de Haysiyet, NOW'da Anne Yarısı ve TV8'de MasterChef Türkiye izleyici karşısına çıktı. TRT 1'de yayınlanan Galatasaray-Aston Villa karşılaşması ise reyting yarışında zirveye yerleşti. Günün sonuçlarında bazı dizilerin sıralama kayıpları dikkat çekti.

FİNAL KARARI ALAN HAYSİYET 9. SIRAYA GERİLEDİ

Kanal D'nin final kararı aldığı dizisi Haysiyet, reyting listelerinde düşüş yaşadı. Geçen hafta Total grubunda 4. sırada yer alan yapım, bu hafta 7. sıraya geriledi.

Dizinin en büyük kaybı ise AB kategorisinde yaşandı. Geçen hafta reytingle 3. sırada bulunan Haysiyet, bu hafta düşerek 9. sıraya kadar indi. Böylece bir haftada altı basamak gerilemiş oldu.

ABC1 grubunda da düşüş yaşayan yapım, geriledi. Geçen hafta 6. sırada bulunan dizi bu hafta 7. sırada yer aldı.

TUZLU KAHVE'DE DE SERT REYTİNG KAYBI

Salı akşamının reyting tablosunda düşüş yaşayan bir diğer yapım Tuzlu Kahve oldu. Star TV dizisi AB kategorisinde 1,12 reyting puanı kaybederek gecenin en sert düşüşlerinden birini yaşadı ve önceki hafta elde ettiği zirveleri koruyamadı.

SALI AKŞAMININ ZİRVESİ GALATASARAY-ASTON VILLA MAÇI

24 Kasım reyting sonuçlarında Galatasaray-Aston Villa UEFA Şampiyonlar Ligi karşılaşması üç kategoride de birinci sırada yer aldı.