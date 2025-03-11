Başlangıçta 26. bölümde sona ermeye hazırlanan dizi, Show TV'nin yeni projesi "Halef"in oyuncu kadrosunun kurulamaması ve sezonun ertelenmesiyle birlikte değişen planlar arasında yer aldı. Bu gelişmeler ışığında, "Siyah Kalp" dizisinin sezon sonuna kadar devam etmesine karar verildi.
Dizi, başarılı oyuncu kadrosu ve etkileyici senaryosuyla izleyici karşısına çıkmaya devam edecek. Eğer yüksek izlenme oranları sezon sonuna kadar sürerse, "Siyah Kalp" için bir sonraki sezon da gündeme gelebilir.
Önceden 27 Mart Perşembe akşamı final yapması beklenen dizi, şimdi 35. bölümüyle sezonu tamamlayacak.