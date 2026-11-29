Kanal D'nin Kerem Alışık, Doğukan Güngör, Reha Özcan ve Merih Öztürk'ü buluşturan dizisi Haysiyet'te final süreci hızlandı. 13. bölümde ekran macerasını noktalayacak yapımın yayın günü değiştirildi. Salı akşamları ekrana gelen dizi, finaline kadar perşembe günleri izleyici karşısına çıkacak.

HAYSİYET'İN YENİ YAYIN GÜNÜ BELLİ OLDU

İlk 11 bölümü salı günleri yayınlanan Haysiyet, 3 Aralık'tan itibaren perşembe akşamlarına alındı. Final kararı alınan dizinin yeni yayın gününde iki bölüm ekrana gelmesinin ardından 13. bölümüyle 10 Aralık'ta final yapması bekleniyor.

SALI AKŞAMLARINDA SUSUZ YAZ EKRANA GELECEK

Haysiyet'in salı kuşağından çıkarılmasıyla Kanal D'nin yeni yayın planı da belli oldu. Yeşilçam'ın unutulmaz filmlerinden Susuz Yaz, 1 Aralık Salı günü itibarıyla kanalın yayın akışında yer alacak.

HAYSİYET'İN REYTİNG PERFORMANSI NASILDI?

8 Eylül'de 3,39 reytingle yayın hayatına başlayan Haysiyet, ilerleyen haftalarda yükseliş göstererek sekizinci bölümünde 4 reyting barajını aştı. Ancak bir haftalık aranın ardından düşüş yaşayan yapım, son bölümünde 3,59 reyting aldı. Dizinin ilk 10 bölümdeki reyting ortalaması ise 3,83 olarak kayıtlara geçti.

FİNAL KARARINA OYUNCU SİTEM ETTİ

Haysiyet dizisinin oyuncusu Emin Günenç, "Reklam olayları yüzünden dizi final kararı aldı. Halbuki sette ilk indirimi yapan ekip bizdik. Reytingimiz 4,90 civarında, bizden daha kötü reytingi olan işler devam ediyor. Bu karar neden alındı anlam veremedik" dedi.

KEREM ALIŞIK'TAN DUYGULANDIRAN VEDA

Haysiyet dizisinde Sadık karakterine hayat veren usta oyuncu Kerem Alışık, ''Haysiyet'i haysiyetiyle bitiriyoruz. Gönlümüzün yarısı güneşte solmuş bir gül hüznünde. Yarısı ise kuru toprakta açmış bir gül tesellisinde... Aldığı reyting oranları, çabaları, istekleri, fedakarlıkları ile böylesi ciddi bir kriz ortamında Haysiyet'i Haysiyet yapan mücadeleye ve zihniyete tüm ekip ve oyuncu arkadaşlarıma, senaristlerimize yönetmenimize ve yapımcılarımıza teşekkür ediyorum. Bizi yalnız bırakmayan izleyicilerimize şükranlarımı sunuyorum. Veda etmiyoruz, aslında çünkü veda gözle sevenlerin işi, gönül ile sevenler veda etmezler.'' açıklamasıyla duygulandırdı.

Yapımcılığını Süreç Film'in üstlendiği dizinin senaryosunu Leyla Uslu Oter kaleme alırken yönetmen koltuğunda Eda Teksöz oturuyor. Oyuncu kadrosunda Kerem Alışık, Doğukan Güngör, Reha Özcan, Merih Öztürk, Nergis Öztürk, Ayça Varlıer, Gökberk Yıldırım, Elifcan Ongurlar, Nizam Namidar, Orkuncan İzan, Aybüke Yılmaz, Burak Çelik ve Asır Gündoğdu bulunuyor.