Müjdat Gezen'in yazıp sahneye taşıdığı, 150 kişilik kadrosuyla dikkat çeken Gırgıriye Müzikali'nde yeni bir gelişme yaşandı. Zorlu PSM'deki gösterilerinin sona ermesinin ardından yeniden sahnelenmesi gündeme gelen yapımla ilgili açıklama, final kararının ardından geldi.

YOĞUN TALEP ÜZERİNE DEVAM KARARI

Müjdat Gezen'in katıldığı bir etkinlikte ücret ve telif ödemelerine ilişkin açıklamalarının ardından Gırgıriye Müzikali'nin yapımcısı, iletişim ajansı aracılığıyla basın bülteni yayımladı.

Açıklamada, gösterilerin ekim ayında sona ermesinin başından beri planlandığı, seyircilerden gelen yoğun talep üzerine ise müzikalin devam etmesine karar verildiği belirtildi.

Yapım ekibinin açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

“Çıkan haberler asılsızdır. Gırgıriye serüveni, ekim ayında tamamlayacağımız ilk provaya girdiğimiz günde belliydi. Ancak seyircilerimizden gelen yoğun talep üzerine ekibimizle birlikte devam kararı aldık.”

Açıklamada, Müjdat Gezen'in eser sahiplerine telif ödemelerinin yapılmadığı yönündeki sözlerine ilişkin ise herhangi bir değerlendirme yer almadı.

MÜJDAT GEZEN NE DEMİŞTİ?

Gırgıriye Müzikali'nde alınan final kararını Gece Muhabiri Samet Aday'a değerlendiren Müjdat Gezen, kendisinin ücret konusunda bir sorun yaşamadığını, ancak eser sahiplerine yapılması gereken telif ödemeleriyle ilgili bir problem olduğunu söylemişti.

Gezen, açıklamasında, “Ben ücret problemi yaşamadım. Orada bir telif ödememe sorunu vardı. Üzülmeyin, bir Gırgıriye daha yazarız” ifadelerini kullanmıştı.

Yapımcının son açıklamasıyla müzikalin sahnelenmeye devam edeceği duyurulurken, telif ödemelerine ilişkin iddialar konusunda ise yeni bir açıklama yapılmadı.