NOW TV'de yayınlanan Kıskanmak dizisinin final tarihi belli oldu. Dizinin son sahnesinin bugün çekilmesi planlanırken sürpriz bir oyuncu konuk oluyor.

SON SAHNE ÇEKİLİYOR

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Final kararı alınan Kıskanmak dizisi, 19 Mayıs’ta yayınlanacak 33. bölümüyle ekranlara veda edecek. Ay Yapım imzalı dizinin son sahnesi bugün çekilecek, çekimlerin ardından ekip pasta keserek veda partisi düzenleyecek.

BEDİA ROLÜYLE KONUK OLUYOR

Dizinin final bölümünde ayrıca sürpriz bir konuk oyuncu da yer alacak. Son olarak “Halef” dizisinde Döndü karakterine hayat veren Cennet Topçu, “Kıskanmak” dizisinin finaline Bedia rolüyle dahil olacak ve Mediha Paşazade’nin (Ayda Aksel) kardeşi olarak izleyici karşısına çıkacak.