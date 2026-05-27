Kanal D ekranlarında çarşamba akşamlarına damga vuran Eşref Rüya için final kararı alınması, izleyici kitlesinde büyük bir şaşkınlık yarattı. Tims&B Productions imzalı dizinin erken final yapacağı açıklanırken, bu akşam yayınlanıp yayınlanmayacağı da gündeme oturdu.

EŞREF RÜYA YERİNE ŞARKILAR BİZİ SÖYLER YAYINLANIYOR

Eşref Rüya dizisinin yeni bölümü bu akşam ekrana gelmiyor. Dizi yerine Şarkılar Bizi Söyler Bayram özel programı yayınlanacak.

İlk bölümünden itibaren geniş bir izleyici kitlesine ulaşan Eşref Rüya, başrollerinde Çağatay Ulusoy ve Demet Özdemir’in yer aldığı güçlü kadrosuyla dikkat çekiyordu.

FİNALE SON 2 BÖLÜM KALDI

Yapım şirketi tarafından yapılan açıklamada, “Güzel bir hikâyeyi tadında bırakarak Eşref Rüya’da bizi hiç yalnız bırakmayan değerli seyircilerimize teşekkür ediyoruz. Bazı hikâyeler uzun sürdüğü için değil, doğru yerde kalbe dokunduğu için unutulmaz olur.” ifadelerine yer verildi.



Ayrıca dizinin sosyal medya hesabından şu paylaşım yapıldı:

“Sevdiğim adama son kez sarılayım…”

Büyük finale son 2 bölüm!

#EşrefRüya yeni bölümüyle 3 Haziran Çarşamba 20.00’de #KanalD’de sizlerle.

Final kararı sonrası dizinin yeni bölümünün bu akşam yayın akışında yer almaması, “Dizi tamamen bitti mi?” sorularını beraberinde getirdi. İzleyiciler sosyal medyada gelişmelere tepki gösterirken, yapımdan gelecek yeni açıklamalar merakla bekleniyor.