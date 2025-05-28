UEFA Konferans Ligi finali öncesinde Polonya'nın Wroclaw kentinde Chelsea ve Real Betis taraftarları arasında şiddetli bir arbede yaşandı. UEFA etkinliklerinin yapıldığı Market Square'da çıkan kavgada taraftarların birbirine sandalye ve çeşitli eşyalar fırlattığı gözlendi.

Polonya polisi, olay yerine çok sayıda çevik kuvvet ekibi sevk ederken, Chelsea taraftarlarına yönelik göz yaşartıcı gaz kullanıldığı görüldü. Wroclaw İl Emniyet Müdürlüğü yaptığı açıklamada, "Çatışmanın daha fazla büyümediğini" belirterek, "Taraftarlar farklı yönlere dağıldı ve şu anda polis ekipleri kimlik tespit çalışmaları yürütüyor" ifadelerini kullandı.

Polonyalı yetkililer, Konferans Ligi finali öncesinde tüm taraftarlara sükunet çağrısı yaparken, şehirdeki güvenlik önlemlerinin artırıldığını vurguladı. Taraftarların yoğun olarak bulunduğu bölgelerde ek polis gücü konuşlandırıldı. Final maçı için 2 bin polisin görevlendirildiği, Drone ve helikopterlerle havadan gözetleme yapıldığı öğrenildi.

Yetkililer, şehirde 70.000 taraftarın beklenmesi nedeniyle kapsamlı önlemler aldı. Şehrin batı kesiminde birçok yol trafiğe kapatıldı. Yerel halka araç yerine toplu taşıma kullanmaları tavsiye edildi. Stadyum ve fan zone çevresinde itfaiye ve acil sağlık ekipleri hazır bekletiliyor.