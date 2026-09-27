Arjantin Süper Kupa finalinde Fernando Muslera'nın formasını giydiği Estudiantes ile Angel Di Maria'nın oynadığı Rosario Central karşı karşıya geldi. Rosario Central karşılaşmadan 3-1 galip ayrılırken goller Angel Di Maria (2) ve Julian Fernandez'den geldi. Estudiantes'in tek golünü Alexis Castro kaydetti. Karşılaşmanın son anlarında ise ortalık bir anda savaş alanına döndü.

MAÇ SONU BÜYÜK KAVGA

Mücadelenin son anlarında 2-1 geride olan Estudiantes’te kaleci Muslera rakip ceza alanına gitti. Ancak kornerin ardından kalesine dönemeyen deneyimli kaleci, Julian Fernandez'in golüyle skorun 3-1'e gelmesine engel olamadı.

Bu gol sonrası iki takım futbolcuları da bir anda birbirlerine girdi. Muslera’nın Rosario Central forması giyen bir oyuncunun boğazını sıkarken görüntülendi. Kavga yalnızca saha içinde kalmadı. Futbolcuların soyunma odası koridorlarında da birbirlerine girdiği belirtildi.