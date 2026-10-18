Televizyon ekranlarında cuma akşamının reyting sonuçları belli oldu. Show TV'de Kızılcık Şerbeti, TRT 1'de Taşacak Bu Deniz, NOW'da Ömür Usta ve TV8'de MasterChef Türkiye izleyici karşısına çıktı. Kanal D'de Beyaz'la Joker yayınlanırken, ATV ve Star TV'de de filmler ekrana geldi.

Son dönemde final iddialarıyla gündeme gelen Kızılcık Şerbeti'nin performansı merak edilirken, 16 Ekim 2026 tarihli reyting tablosunda Taşacak Bu Deniz liderliğini korudu.

KIZILCIK ŞERBETİ YÜKSELİŞE GEÇTİ, ÜÇ KATEGORİDE DE İKİNCİ OLDU

16 Ekim Cuma günü açıklanan sonuçlara göre Kızılcık Şerbeti, Total, AB ve ABC1 kategorilerinin tamamında ikinci sırada yer aldı. Yeni senarist ekibiyle ekrana gelen dizinin üç grupta da aynı sıraya yerleşmesi dikkat çekti.

Final yapacağı yönündeki iddialarla gündeme gelen yapımın reyting performansında yükseliş yaşaması beklenmedik hamle olarak yorumlandı.

''YENİ GELMEDİK, GERİ GELDİK''

Yapımcı Faruk Turgut reyting sonuçları sonrası, ''Yeni gelmedik,geri geldik.Emeği geçen herkese teşekkürler.'' notunu düşerek nazar boncuğu ve alkış emojileri koydu.

TAŞACAK BU DENİZ ZİRVEYİ BIRAKMADI

TRT 1'in dizisi Taşacak Bu Deniz, cuma akşamının en çok izlenen yapımı oldu. Dizi, Total, AB ve ABC1 kategorilerinin tamamında ilk sıraya yerleşerek liderliğini sürdürdü.

AB grubunda Taşacak Bu Deniz'in özeti de üçüncü sırada yer aldı. Böylece yapım, yeni bölümüyle üç kategoride zirvede bulunurken özet bölümüyle de AB sıralamasında üst sıralara girdi.